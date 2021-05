Los cruceros internacionales regresarán a España a partir del próximo 7 de junio

España reabrirá sus puertos a los cruceros internacionales el próximo lunes 7 de junio. Así lo recogen varios medios especializados en el sector marítimo, que aseguran que la orden ya ha sido firmada y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora habrá que ver si las navieras reprograman o no sus calendarios de viajes para los próximos meses. Este adelanto de fechas no tendría a priori mucha repercusión en el Puerto vigués, muy dependiente de las compañías marítimas británicas, y que no tienen previsto nuevas escalas hasta finales de verano.