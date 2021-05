Avalancha de aviones en el aeropuerto de Vigo

Desde hoy hasta el domingo se espera un desfile importante de aviones en la terminal olívica. Todas las plazas de estacionamiento (12 aproximadamente) estarán ocupadas por alguna aeronave, la mayoría privadas. Pero, ¿a qué se deberá esta avalancha de naves en el aeropuerto de Vigo?

La respuesta está a 150 kilómetros al sur de Vigo. En Oporto, que entre hoy y mañana se llenará de ingleses. El número de aviones para traerlos a Portugal es de tal magnitud que el aeropuerto de Sá Carneiro no será suficiente para dar cabida a esta avalancha. Solo a la terminal lusa se espera la llegada de 80 vuelos directos. De hecho, no solo se tendrá que habilitar la terminal de Vigo, sino también la de Santiago. Este movimiento inusual de aeronaves se debe a la celebración mañana en el Estádio do Dragão de la final de la Champions League que enfrentará a Chelsea y Manchester City. La UEFA autorizó 16.500 entradas.

Según ha podido saber este periódico, el desfile de aviones comenzará hoy, aunque el día de mayor tráfico en el aeropuerto de Vigo será mañana. A priori, la mayoría de naves serán privadas y no comerciales. Es decir, jets privados de menor magnitud. La mayoría de aviones grandes con decenas de pasajeros pasajeros irán directamente al aeropuerto de Oporto. Algunos ya han llegado hoy a Peinador.

Esta no es la primera vez que Peinador se llena de aviones por una competición deportiva. Ocurrió ya, por ejemplo, durante la celebración de la Eurocopa en Portugal en 2004; con la Volvo Ocean Race en la ciudad olívica en 2005 o, más recientemente, cuando el Celta de enfrentó en las semifinales de la Champions League al Manchester United.