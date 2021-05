Pupitres vacíos en Infantil: la baja natalidad lastra la matrícula en Vigo

“Es una sorpresa porque siempre tuvimos que seleccionar; ahora hasta sobran plazas”, dice un jefe de estudios

Durante el próximo curso será habitual encontrar decenas de pupitres vacíos en las clases de 4º de Infantil (es el primer curso de escolarización, con niños de tres años) y, contra todo pronóstico, el COVID no será el principal responsable. El desplome de la natalidad ya hace mella en las aulas viguesas dejando plazas libres en la práctica totalidad de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la ciudad. La crisis demográfica terminó con las listas de espera que antes regían en todos lo procesos de admisión en los colegios. “Para nosotros ha sido una sorpresa porque siempre hemos tenido que baremar, y para el próximo año incluso sobran plazas”, explica Jesús Vázquez, jefe de estudios del CEIP Lope de Vega.

Esta reflexión se hace extensible al resto de centros en la ciudad. Uno de los que tradicionalmente tiene mayor índice de demanda, el CEIP García Barbón, también llenó sus plazas en el primer periodo de admisión. “Lo hemos notado mucho en el número de solicitudes, sí. A nosotros nos quedaron tres plazas sin cubrir dentro del plazo. Si es verdad que luego se han presentado otras a mayores y ahora tendrá que ser la Comisión de Escolarización la que asigne estas peticiones. Prevemos que finalmente podamos cubrirlas todas, pero la realidad es que en la primera admisión nos quedaron libres y no es para nada lo habitual”, destaca Miriam Soares, jefa de estudios del céntrico colegio, quien destaca al igual que su homólogo que “para 4º de Infantil no hizo falta baremar”.

¿Qué implica esto? Que las solicitudes de plazas presentadas por las familias para el curso 2021/2022 no superaron la oferta de los centros. El dato lo confirma la propia Consellería de Educación. De las 1.818 solicitudes en Vigo, el 99, 06% lograron plaza en el colegio que escogieron como primera opción. La caída en las solicitudes con respecto al año anterior (2020) es de 300 niños menos, un 15%, dato muy similar al de 2019, cuando se presentaron cerca de 2.200 solicitudes. “En nuestro centro, todos los que solicitaron plaza, la consiguieron”, amplía Vázquez.

Estas estadísticas certifican la caída demográfica que experimentarán las aulas este próximo curso. Desde el CEIP Pintor Laxeiro, su directora Esther Fernández, tilda de “cíclica” la situación y confía en un “repunte” en próximos cursos. “Esta promoción sí que será escasa, el alumnado ha bajado muchísimo. Todos los años no quedaban plazas libres y este año tenemos casi 16 de las dos unidades de 4º de Infantil que tenemos en el centro, con 25 cada una. Han coincidido varios años de baja natalidad pero no creo que sea algo definitivo”, sostiene la también docente del CEIP del barrio de Coia.

Sin distinción por barrios

Precisamente, y haciendo hincapié en la zonificación de cada centro, tampoco aquí se encuentran diferencias. Así lo explica José Casas, director del CEIP Illas Cíes. “Se trata de una situación generalizada, común a todos los centros. Todos los que están próximos a nosotros hemos consultados y están igual. No baremos, no listas de esperas, plazas vacantes... Esto no ocurría otros cursos”, explica el director. Precisa a mayores, que en la última reunión de directores de centros educativos de Primaria e Infantil en la ciudad también se incidió en esta problemática a nivel general. “Nos causó sorpresa”, precisa el director.

María Belén García es su homóloga en el CEIP A Canicouva y a mayores del evidente descenso de la natalidad, también señala a la pandemia por el coronavirus como uno de los motivos del descenso de la matrícula en Infantil. “Las circunstancias sanitarias creo que han podido influir mucho también; muchos padres no saben bien a lo que atenerse y prefieren esperar un tiempo para la escolarización de los hijos. Nosotros ofertamos para los niños de tres años dos unidades con 25 plazas cada uno y lo ideal siempre es no llegar al máximo, nos solemos quedar entre los 22 o 24 por aula. Para este próximo curso contaremos con 34 y los dividiremos en dos aulas de 17 y 18. No se formarán listas de espera ni tampoco baremos”, suscribe García.

Esta situación contrasta completamente con la que sucede en los institutos. Y es que el baby boom del 2008 se ha visto ahora reflejado en el alumnado que pasa a cursar 1º de la ESO el próximo año, con cerca de una decena de IES que cubrieron la totalidad de sus plazas solo con las adscripciones; esto es, alumnos del CEIP que tienen por zona escolar un instituto asignado. Esto implica que al completar sus plazas con las adscripciones, no puede acoger a otros estudiantes que ansíen un cambio de centro.

Una vez todo el alumnado obtuviese su plaza, toca formalizarla. Y es el próximo periodo que se abre desde la Xunta. Así, del 20 al 30 de junio, el alumnado de Infantil y Primaria formalizarán su matrícula, y del 25 de junio al 10 de julio será el turno de los de la ESO y Bachillerato. Estos últimos contarán, además, con un plazo extraordinario de matrícula entre el 1 y el 10 de septiembre.

Los IES refuerzan a los alumnos tras crecer los que promocionaron con suspensos Una de las directrices que tenían los institutos el curso pasado fue el de evitar repetidores. El Ministerio acordó que la promoción sería la norma general y que la repetición era una medida excepcional que debería estar justificada y acompañada de un plan preciso de recuperación. Esta norma motivó que muchos alumnos pasasen de curso con varias materias suspensas, arrastrando a las asignaturas de este año las del 2020. Por ello, y para frenar lo que se preveía para ese curso como una sangría de repetidores –ya que se ha vuelto a la norma general– los institutos han reforzado la atención a estos estudiantes con un carga de materias pendientes para que pudiesen superar el curso 20/21. “Los equipos de orientación han trabajado mucho con este alumnado; se han valorado y analizado cada situación para reforzar las carencias del año pasado por el confinamiento”, explica María Sío, directora del IES San Tomé. Esta docente explica que al hacer dos exámenes de recuperación durante el curso y al retomarse las clases presenciales, no cuentan con un despunte en el número de repetidores. “Muchos alumnos necesitaban de una atención y una explicación que no obtuvieron durante el curso en sus domicilios. Ahora podemos decir que esta situación se ha normalizado y nos encontramos en los ratios normales. Las han recuperado bastante bien”, destaca la directora del instituto de As Travesas.

