El área de Vigo perdió más de la mitad de sus conexiones con Madrid con el COVID

Las restricciones de movilidad que se aplicaron en toda España con el inicio de la pandemia y el estado de alarma provocaron que aerolíneas, Renfe y empresas de autocares redujesen considerablemente sus trayectos ante la falta de viajeros.

Los enlaces con la capital desde la ciudad, en mínimos | De lunes a miércoles no hay ningún trayecto en bus | Air Europa redujo un 68% las frecuencias aéreas semanales

Aunque con las sucesivas desescaladas que se vivieron desde la primera ola y la progresiva apertura de la movilidad se comenzaron a recuperar frecuencias, lo cierto es que la oferta es mucho menor que antes de la pandemia. Llama la atención precisamente que con el fin de los cierres perimetrales se sigan resintiendo las conexiones con Madrid. Hay que señalar que hay menos de la mitad trayectos en avión, tren y autobús entre Vigo y Madrid que antes de la llegada del COVID.

Llama la atención por ejemplo la escasez en la oferta de buses entre la ciudad olívica y la capital, especialmente teniendo en cuenta que el autocar es la opción elegida por muchos debido a que es la más económica. En la actualidad no hay frecuencias desde Vigo a Madrid ni lunes ni martes ni miércoles, algo que provoca que decenas de trabajadores del área viguesa que tienen que utilizan el bus para ir a Madrid esos días tengan que buscar una alternativa. Es el caso de Lupe Fortes, que viaja semanalmente en autocar y que se ha visto afectada por este recorte.

“Es inexplicable que ahora que Galicia ya no está cerrada se reduzcan todavía más las comunicaciones por carretera”

El resto de días, incluidos los fines de semana, las conexiones en bus se reducen a una. Es por eso por lo que muchos viajeros que no se pueden permitir pagar un billete de avión especialmente deciden optar por la opción del coche compartido, es decir, BlaBlaCar.

Pero las alternativas para llegar a Madrid no solo se han resentido mediante autobús. La cifra de conexiones aéreas es sensiblemente menor respecto a antes de la pandemia. Especialmente en lo que respecta a los vuelos de Air Europa. Esta aerolínea ofrecía finales de 2019 unas 56 frecuencias (un vuelo de ida y otro de vuelta) semanales entre Peinador y Barajas, mientras que ahora hay únicamente 18. Es decir, un 68% menos. Concretamente se ofrece un vuelo diario (tanto desde Vigo como desde Madrid). Iberia, por su parte, sí que ha recuperado aproximadamente la oferta de vuelos hacia y desde la capital, con más de cuarenta frecuencias semanales, llegando a ofrecer en una sola jornada incluso cuatro trayectos de ida. Aunque los precios de los vuelos, especialmente si se reservan con la suficiente antelación, pueden llegar a estar contenidos e incluso se puede “cazar” alguna oferta, hay gente que no se lo puede permitir y se decanta por opciones más económicas como el bus (que se encuentra bajo mínimos) o el tren. Pero la conexión ferroviaria, precisamente, tampoco ha recuperado en absoluto la misma actividad que antes de la pandemia. Mientras el Alvia entre Vigo y Madrid ofrecía antes de la llegada del COVID cuatro frecuencias diarias directas y otras cuatro mediante enlace por Santiago, ahora la oferta se ha reducido a la mitad: dos trenes de lunes a domingo directos y otros dos pasando por Santiago de Compostela. No solo eso, sino que en la actualidad no circula ningún Tren Hotel entre Vigo y Madrid (y tampoco con Barcelona).

Respecto a la conexión ferroviaria, además, hay que incidir en que Vigo es el municipio de más e 250.000 habitantes que más tarda en llegar en tren directo a Madrid. A pesar del recorte de tiempos que trajo consigo el estreno del tramo comprendido entre Pedralba y Zamora, los Alvia que enlazan la ciudad olívica con la estación madrileña de Chamartín siguen haciéndolo en un tiempo que supera el que invierten los pasajeros de otras ciudades con un tamaño más o menos similar en llegar a la capital.

Desde Bilbao, por ejemplo, se llega en unas cinco horas y diez minutos y desde Vitoria en unas cuatro. En el caso de Vigo, el Alvia más rápido se demora cinco horas y cuarenta minutos en arribar a Madrid.

El eterno viaje en autocar

Tampoco en autobús la duración del trayecto es la deseada por los viajeros, porque actualmente la media del itinerario ronda las nueve horas. Los vigueses deben soportar además hasta 13 paradas intermedias antes de llegar a Madrid. Por sus ventanas verán de cerca las estaciones de bus de: Pontevedra, Soutelo, O Carballiño, Ourense, Allariz, Xinzo de Limia, Verín, Ventas da Barre, A Gudiña, Puebla de Sanabria, Mombuey, Benavente, Tordesillas y, al fin, la Estación Sur de Madrid.