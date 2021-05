Los 70 de Sánchez

Hoy os traigo una foto familiar y muy entrañable para el que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento vigués con Manuel Soto, José Antonio Sánchez, que ahí veis celebrando su 70 cumpleaños en una foto con tres generaciones. En primera fila sus hijos, José Antonio, Pablo, de 40, gemelo de Mario (que no pudo asistir porque estaba en Cartagena trabajando para el CSIC) y Diego, de 19 tacos. En segunda fila, sus nietos Javier, Rodrigo y Gonzalo. ¡Felicidades, setentón!

Leopoldo anda por Madrid

Hoy lleno mi casa mientras escribo con los Adagios de Albinoni, y lo hago en honor del pintor Leopoldo Varela, que los ponía mientras pintaba, igual que a Falla o el Réquiem de Mozart. Durante muchos años, antes de casarse con Marina Cañizo y de nacer yo, Leopoldo vivió con sus padres en la Plaza de la Constitución, y justo en mi piso de arriba. Eso fue cuando no sabía, según asegura voz tan cualificada como la de Antón Castro, que iba a convertirse en uno de los más grandes artistas de Galicia de la segunda mitad del siglo XX, un pintor que incluso podría parangonearse con los renovadores del paisaje español del mismo período. Pero a lo que voy es que 14 años después de su fallecimiento, hace unos días, inauguraría en dos salones nobles del palacete de la Casa de Galicia en Madrid y allí estarían Marina esposa y Marina hija para celebrarlo, alegres, sí, pero tristes también porque él no pudiera gozar la visión de sus cuadros a unos metros de El Prado. Un viaje por el color es el título de esta muestra con fotos de Xulio Gil y prólogo de Antón Castro que le recuerda desde su primera exposición en 1954 en la sala de Fotoclub cuando no había en Vigo más que esa sala y la de FARO. Después de eso pasaron muchas cosas, desde las formas a la abstracción pero siempre el inmenso poder del color y la luz.

Sale el disco de Marco Maril

¡Por fin! Hemos ido siguiendo en esta sección cada uno de los singles que el músico vigués Marco Maril ha ido publicando en las plataformas de Internet, contando la génesis de cada uno. Pero hoy, hoy hablamos del décimo y del estreno del disco 15.11.18. “Luz” es la canción que lo cierra y que podéis oír ya, la última que Maril compuso para este disco. Es la luz azul, dice él, que se cuela entre las grietas de un cuerpo deshilachado, sin rumbo, sin coordenadas... en busca de su recomposición, de su resituación. Una canción en la que cuenta con la sensibilidad de la voz en coro de Iria Vázquez y el sonido delicado del violoncello de Macarena Montesinos. Ya tenéis el disco en las plataformas de Internet o en vinilo a vuestra disposición.

Vamos de novena con Rego

Recibo carta del activo nonagenario Adolfo Rego Pérez, ourensano en Nigrán del que hablé más de una vez, entre otras cosas por su museística colección de libros, miles sobre Galicia y, entre ellos, a modo de capricho de coleccionista, la de novenarios a santos. Me manda Adolfo fotos de álbumes con las carátulas de unos cuantos: Francisco Javier, San Pío de Palestina, Fray Leopoldo… ¡qué curiosa colección!