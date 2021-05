El verano acerca Peinador al escenario "prepandemia"

La parrilla de Peinador para el período estival suma a día de hoy siete rutas, con una atención especial a los destinos insulares. A lo largo del verano los usuarios del aeropuerto podrán volar sin escalas a Madrid, Barcelona, Ibiza, Tenerife Norte, Mallorca, Gran Canaria y Menorca. Si se compara con la parrilla del último verano prepandémico, el de 2019, supone una recuperación de aproximadamente el 70%. Entonces de las pistas de Peinador despegaban aviones que enlazaban la ciudad con esa media docena larga de ciudades, a las que se añadían otras tres a mayores: dos nacionales, Valencia y Sevilla; y otra internacional, París, lo que mantenía Vigo ligado a un mercado –el de las rutas extranjeras– que no ha vuelto aún a Peinador.

Los enlaces los operarán media docena de aerolíneas. Iberia y Air Europa se encargarán del gran “pulmón” de Peinador, la ruta con Barajas, que además de aportar la mayor parte de los pasajeros de la terminal conecta Vigo con un hub desde el que es posible enlazar con aviones que vuelan al resto del mundo. De la otra gran conexión, Barcelona, se encarga Vueling, que la gestiona en solitario desde la marcha de Ryanair en 2019. Los destinos insulares se los reparten Iberia Express, que volará a Tenerife Norte; Binter, que enlaza también con el aeropuerto tinerfeño y Gran Canaria; y Air Nostum, cuyos aviones conectarán Vigo con Menorca, Mallorca, Ibiza y Las Palmas.

En invierno Canarian Airways anunciaba también su intención de enlazar Vigo y Tenerife a partir de la segunda quincena de junio. Su filosofía se anunciaba entonces como algo distinta a la del resto de aerolíneas: arrancaba con un único avión modelo A319 y un enfoque centrado en la búsqueda de sinergias con los hoteles insulares.

El año pasado Air Nostrum preveía operar con Alicante, Fuerteventura, Gran canaria, Lanzarote, París, Sevilla y Valencia, algunas de ellas con respaldo financiero del Concello gracias al convenio suscrito entre ambos en 2018. De aquel contrato de 3,25 millones queda pendiente de ejecución aún parte del servicio, que la firma decidió suspender sine die en 2020 debido al escenario abierto por el virus.

A pesar de la recuperación de parte de las rutas, el volumen de actividad de Peinador sigue lejos del que registraba durante los meses de verano de 2018, cuando en el aeródromo vigués aterrizaban aviones de Ryanair y TAP. Vigo estaba enlazada entonces con destinos internacionales, como Lisboa, Bolonia, Dublín, Edimburgo o Milán. Solo entre julio y agosto Aena contabilizó ese año casi 239.200 viajeros en Peinador, dato que el año siguiente había descendido a 196.400 y que en 2020 –a causa del COVID– se quedó en 56.600.

Peinador no es el único que aún no se ha recuperado al cien por cien del “efecto coronavirus”. Algo similar ocurre con el ferrocarril. Renfe aún no ha repuesto la segunda frecuencia diaria del Alvia con Madrid, la del servicio Celta con Oporto o el Tren Hotel que enlazaba por las noches la estación de Guixar con las de Chamartín y Sants. A comienzos de año, de hecho, el aeropuerto de Vigo perdió de forma temporal uno de sus vuelos más usados, el de Vueling con Barcelona. Buses –urbano y extraurbano–, taxis e incluso el propio flujo de vehículos particulares se vieron resentidos por la pandemia.