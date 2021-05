Las concejalas del grupo municipal del PP, Teresa Egerique y Patricia López Román, presentaron hoy una batería de propuestas para la juventud de Vigo, un colectivo “olvidado” –a su juicio– por el alcalde y la concejala del área, “que ni está ni se le espera”. “A Abel Caballero no le interesan nada los jóvenes, como no le interesa la cultura. Le da igual. Y a la concejala del área, tampoco, que en todo este tiempo no ha hecho ni una sola propuesta y nadie sabe quién es. Por eso, nosotros hacemos una serie de propuestas, ya que el gobierno municipal no lo hace, razonables, asumibles y aplicables en tiempos de COVID, ya que la mayoría son al aire libre”, lamentó Egerique.

Una de las iniciativas es crear una pista de pump track, un circuito para bicicletas o skates con peraltes. Así, los jóvenes pueden pasar su tiempo libre de forma divertida, gratuita, y, a la vez, practicando deporte. Es una instalación que no requiere gran presupuesto y el coste de su mantenimiento es reducido.

“Proponemos también rutas por la ciudad para conocer Vigo y, a la vez, conocer a otra gente, así como rutas de senderismo por nuestros montes”, explicó a su vez Román. “También queremos que se recuperen los torneos de ajedrez al aire libre o que las pistas de tenis y pádel sean gratuitas, ya que hay instalaciones deportivas pero hay que pagar por ellas”, añadió la concejala.

Además, en línea con el fomento del deporte, el PP asegura que se debería aprovechar el potencial marítimo y apostar por los deportes náuticos, a través de convenios con centros escolares y asociaciones.

Por otra parte, “es necesario promover políticas de empleo y escuchar a los jóvenes en diferentes espacios con foros de debate dándoles la oportunidad de que se expresen, así como que tengan facilidades para utilizar los locales de ensayo”, argumentó Patricia López

“Por tanto, es fundamental que el alcalde y su concejala empiecen a tomarse en serio a los jóvenes de Vigo. Que tengan en cuenta estas propuestas, y que, por lo menos, escuchen a la juventud, conozcan cuáles son sus necesidades. Que apuesten por ellos y que la concejala salga de su despacho y tome nota de las propuestas que realizamos”, concluyó.