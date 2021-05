La hemeroteca del decano

Hace 130 años | 20-05-1891

Expropiaciones

Se terminaron de derribar las últimas casas que impedían la ampliación y mejora de la Travesía de Vigo. El ayuntamiento ya había pagado todas las expropiaciones y por lo tanto estaba en disposición de ejecutar las obras. Para poder ampliar esta céntrica calle, los responsables municipales se encontraron con muchos problemas. La resistencia de los propietarios de las fincas y casas obligó a realizar expropiaciones forzosas. Las obras comenzaron y terminarían varias semanas después.

Hotel en Mondariz

El Decano informaba de la próxima construcción de un hotel en Mondariz Balneario y la solicitud de licencia para otro. Cada uno era de una empresa distinta. Estos detalles mostraban la importancia de contar con este tipo de establecimientos en una zona que se podría considerar ya como muy turística. Además de españoles, a lo largo del año viajaban hasta ese lugar una gran cantidad de ciudadanos portugueses. Mondariz Balneario ya estaba situado en el mapa turístico nacional.

Hace 100 años | 20-05-1921

Estado de la ciudad

Comenzó a desarrollarse un ciclo de conferencias en el recién constituido Ateneo de Vigo. Los ponentes analizaron el estado de la ciudad. En sus conclusiones señalaban algunos problemas estructurales, como la gran cantidad de personas que emigraban, la alta tasa de analfabetismo, la poca industria existente y la importancia del puerto como motor principal de la economía local. En el análisis se solicitaba inversiones en el transporte, sobre todo el tren, y en el puerto que necesitaba de una urgente ampliación. El ciclo de conferencias continuaría en las próximas semanas.

Milagroso rescate

El Baiona, un barco pesquero, rescató a cuatro náufragos de una embarcación portuguesa que naufragó cerca de Viana do Castelo. Los marineros desvelaron que la operación fue muy complicada debido al estado del mar, muy agitado y con fuertes vientos. Los cuatro rescatados fueron llevados al puerto de Vigo. Su estado era bueno. No habían sufrido lesiones.

Hace 50 años | 20-05-1971

Asamblea del Celta

Rodrigo Arbones, presidente del Celta, anunció en la asamblea anual del club que no permitiría la estada de cámaras de televisión en Balaídos, ya que no recibía dinero por este concepto. No obstante, estaba abierto al diálogo. También desveló que se crearía un equipo filial en la temporada siguiente y se mantenían los acuerdos de colaboración con el Gran Peña y el Turista. El presidente de la entidad viguesa destacó la importancia de cuidar a la afición para la próxima campaña y por ese motivo se mantenían los precios de los socios. El Celta había terminado una de sus mejores temporadas a nivel futbolístico.

Mejoras en Cangas

Cien toneladas de piedra fueron necesarias para dotar al puerto de Cangas de un dique de abrigo, una vieja demanda de los marineros de la villa. Tendría una longitud de 500 metros, aproximadamente. Para poder realizar esta mejora se necesitó un proyecto de 29 millones de pesetas.