¡Al agua, patos!

Ahí veis en Baiona, con sus monitores, a varias de las personas de movilidad limitada que este fin de semana participaron en una actividad de inclusión organizada por ENKI Coruña con la colaboración de esa Senda Natura Vigo que tutela Óscar Garrido. En la foto, tres de ellos rodeados por ayudantes, que hubieron de sortear la lluvia para hacer submarinismo, snorkel, paddle surf y kayak. Seguro que fue una experiencia inolvidable.

La Cúpula, de comer y beber

Es admirable que en estos tiempos de pandemia en que cierran y no por nada tantos hosteleros, haya algunos que se atrevan a emprender, crear contra viento y marea, abrir y generar empleo. Esa fue la primera razón por la que me fui con Maribel Collazo y el abogado y presidente da Irmandade dos Vinhos Galegos, Nemesio Barxa, como consejeros aúlicos en gastronómicas cuestiones a comer a La Cúpula, en Venezuela 64, frente al Corte Inglés. Es el mismo local que cerró hace años a pesar de su buen hacer, pero ahora retomado y reorientado por Cleber Neves y su mujer Joyce Ribas, con Miguel Baños (ex Trufa) al frente de la cocina junto a Jesús Divito (ex Mimassa), Suso Deana, (ex Segoviano) como maitre y Celso Molanes atendiendo las mesas en dos comedores. Vimos allí una carta de asador moderno con auténtica parrilla de carbón, con oferta de carnes premium, pescados salvajes y una bodega de unos 50 vinos. Nosotros nos repartimos unos chipirones excelentes, como la lubina a la sal y el chuletón de vaca (45 días maduración), que no pudimos acabar a pesar de regarlos con un ribeiro Casal de Armán y un rioja Ramón Bilbao. Nos cobraron lo justo (50 euros per capita) dado el material, los vinos y que no pedimos menú del día, y salimos muy satisfechos . Si siguen así... ¡bien!

Roma, Cunha y los Malicia

Estaba yo riéndome con ese programa de la TVG, Malicia Noticias, que nos recuerda a Zapeando en el estilo (y algún touch Hormiguero por la taza) pero mejorándolo y galleguizándolo con dignidad sobrada, cuando me llegan dos noticias de gente que vi nacer en Vigo a la canción y pelean obstinadamente por crecer en ella. Sí, sí, una es Roma2 (de apellido González Caicoya), que por fin va a sacar disco, empieza con singles en junio y para septiembre el álbum; ya anda citando a gente para colaborar en el videoclip, unos que cantan como Mon Cancela, Teo Cardalda o María Monsonís (qué maravilla su disco con letras de Valle Inclán)... y otros que no cantan nada como Jesús Vaquero y hasta yo mismo, y así hasta 50. Otro que anda con un proyecto nuevo entre manos es Alberto Cunha, e incluye un sorprendente tema dedicado a Rosalía (de Castro) en el que muestra la versatilidad de su voz. Y, en cuanto a los del televisivo Malicia Noticias (Rubén, Pepe, Lucía y Noelia), como le pasa a los Durex, no todos los condones son iguales; los hay extralubricados e incluso más finos y este es el caso de este programa. No se inventan el formato, lo copian pero con buen guión, buenos profesionales y un espíritu humorístico encomiable, bajo el que hay mucho trabajo. Da gusto esa televisión y esos jichiños maliciosos que ponen buena cara a la vida.