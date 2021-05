Os tempos son chegados

Sí, sí, esta imagen evoca no digo a la frase del himno gallego que afirma eso sino los primeros síntomas de la vuelta a la normalidad tabernaria, al encuentro y al canto. Mirad, mirad a la derecha guitarreando a Linchu (Jose según sus padres) en su furancho de Soutomaior abierto hace poco a orillas del río Verdugo, aquel Linchu que oísteis con los Tonys, Faro da Guía, Sondaki... Y alrededor veis a Juan Pillado, Carlos Herrera, Jandri, Pucho, Carlos Diz, Toni y Jorge. ¡Viva el canto!

“A mesa farta”, qué catálogo

Veréis que os cuento: la Fundación Olimpio Liste y el Concello de Vigo acaban de publicar el catálogo de una exposición sobre las cosas del comer, que lleva por título A mesa farta. Está dedicado en homenaje a Olimpio Liste y Josefina Fernández, por su gran contribución a la etnografía gallega. En esta enjundiosa obra, nuestro alcalde, Abel Caballero, tiene a bien señalar en su muy cumplido texto –al que acompaña otros de su fiel escudero en labores culturales Abel Losada y otro más de la autoría de la directora del Museo Liste Etnográfico de Vigo, Victoria Vázquez–, que: “comer a encher“ era una tradición en Galicia y mandato incontestable de nuestras abuelas. Las fotos son inéditas y los textos resultan muy legibles, como suele hacer el comisario Xavier Castro, que ha impartido ayer, lunes, una conferencia en la que se ha presentado el catálogo.

El “jichiño” del vino tostado

Pues sí señor, este jichiño es el mismo que usted probablemente conoce por una obra reciente en que cuenta el modo de vida de los gallegos: Servir era o pan do demo. Historia da vida cotiá na Galicia contemporánea (editado por Galaxia), y otro sobre nuestro gran tesoro, que quizá todavía no habrá descubierto vuestra merced, para infortunio suyo: Tostado, el vino noble de Galicia. No deje de probarlo, y de paso de leer el libro, que es breve y ameno, en que se cuenta de qué demonios va eso del gran tesoro enológico. El catálogo cuenta cosas la mar de interesantes y para muestra un botón: el papel de las mujeres; ellas eran las que cocinaban e inventaron todos, toditos, todos, los platos de la gastronomía gallega que tanto nos complacen. Si señor, desde el lacón con grelos, esa combinación milagrosa, a todo el repertorio que a usted tanto le gusta, mi querido lector larpeiro.

“Libertad”, lo último de David

Recuerdo que hace muchos años, cuando publicó su primer poemario, el vigués David Fernández Rivera me dijo que estaba dispuesto a dejarse la piel por su sueño. A día de hoy nada ha cambiado aunque los portazos son ya imposibles de contar, según me dice riendo. Pocas veces he sido testigo de tanto amor a la poesía y tanta resistencia a la adversidad en que transita la vida de este género literario. David acaba de publicar ahora Libertad (Amargord Ediciones), tras un puñado de poemarios anteriores y muchas actuaciones en directo, un compilatorio en el que ha estado trabajando los últimos cuatro años y que está formado por poesía verbal, fonética, visual y partituras experimentales. Intensidad, plasticidad, sonoridad, uso de un lenguaje con claras influencias surrealistas... Es sorprendente David, que ahora se encuentra trabajando muy duro, concretamente en la exposición de poesía visual Marfil (irá acompañada de libro).