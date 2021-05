Las peluquerías, barberías y centros de estética de todo el país protagonizaron la cuarta jornada “de lucha nacional”, tras las celebradas el 20 de octubre, el 20 de enero y el 22 de marzo pasados, para denunciar la situación económica de “extrema gravedad” que atraviesa el sector y reclamar una vez más la reducción de su IVA al 10% “ante el riesgo de cierre de decenas de miles salones en los próximos meses”. Desde agosto de 2020, el gremio ha organizado ya más de 300 protestas y movilizaciones en el territorio nacional.

En Vigo, se citaron en la Praza do Rei entre las 10.00 y las 11.00 horas. Los profesionales del sector de la imagen personal realizaron una concentración estática en la que se leyó un manifiesto y se proclamaron frases reivindicativas para exigir al Gobierno la restitución del IVA reducido. “Nuestro sector está agonizando por el afán recaudatorio del Estado. Somos esenciales y así nos catalogaron durante la pandemia”, proclamaron.

También pusieron el acento en la “caída de la facturación, próxima al 40%” en el primer trimestre del año, lo que supone “casi 400 millones de euros”. “Hay pocas expectativas de mejora en los próximos meses, que son cruciales, por la paralización de muchos eventos sociales, como bodas, bautizos y comuniones. La situación de nuestro sector es muy crítica debido a la doble crisis que estamos padeciendo: la provocada por la presión fiscal y la pandemia”, argumentaron.

El sector lamenta que “la campaña de vacunación no va a servir para salvar el ejercicio de 2021”, lo que provoca “indignación y un incremento de la tensión” ante la falta de respuesta del Gobierno de España a la “legítima reivindicación de la recuperación del IVA reducido”: “Durante la pandemia, cerraron en España el 30% de los salones de peluquería y estética que existían en 2019. El sector está más unido que nunca y no vamos a dejar de manifestarnos, porque nuestros negocios no pueden sobrevivir si no nos devuelven el IVA reducido que nos pertenece. Lamentamos que compañeras y compañeros no pudieran resistir y quedaran por el camino”.

El gremio centra sus esfuerzos en el PSOE, puesto que, según detallan, el apoyo de la oposición ya lo tiene: “No entendemos que el Gobierno continúe negándose a devolvernos el IVA que nos pertenece. Nos estamos reuniendo con el PSOE a nivel regional y también nos muestra su apoyo. Nos lo prometió cuando estaba en la oposición y, ahora que está en su mano, permite que sigan cerrando negocios”.