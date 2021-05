Aprender a salvar vidas jugando en el aula

Los niños de corta edad son capaces de activar el primer eslabón de la “cadena de supervivencia” y ayudar a salvar vidas. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Vigo, junto con expertos en pediatría y enfermería de Granada y el Sergas, ha diseñado y validado en colegios de la ciudad olívica y de Pontevedra el primer material específico para que los alumnos de entre 5 y 8 años aprendan a reconocer la parada cardiaca y alerten de forma inmediata a los servicios de emergencia. Dos pasos sencillos, pero que resultan esenciales.

“No hay nada para niños tan pequeños, más allá de algunas iniciativas personales. Adelantar la formación a esta etapa con un método adaptado para ellos es un hito. El objetivo no es que se conviertan en el primer interviniente, sino que se familiaricen con el paro cardiaco y en el futuro se conviertan en personas proactivas”, destaca Roberto Barcala, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y coordinador el grupo Remoss (Rendimiento y Motricidad del Salvamento y Socorrismo) de la UVigo.

⚠️Rescube é un recurso deseñado polo grupo de investigación Remoss da @FCCED para ensinarlles aos nenos e nenas como actuar no caso de atoparse ante unha vítima dunha posible parada cardíaca.



El Rescube es una especie de cubo de Rubik que, a través de personajes y pictogramas específicamente diseñados para que los escolares de esta edad simpaticen con ellos, les enseña a identificar la emergencia, mantener la calma y avisar cuanto antes al 112 para proporcionar la información necesaria.

“La experiencia en los colegios fue fantástica. Los niños lo reciben como un juego y para ellos acaba siendo un contenido especial. Lo presentamos hace poco en un webinar del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y les pareció algo muy novedoso. Incluso nos pidieron copias”, apunta Barcala.

La adecuación y efectividad del Rescube fue testada por 120 escolares –60 lo probaron y el resto utilizaron el material habitual, que suele ser una adaptación del que usan los adultos–, además de por 11 expertos ajenos al proyecto.

Los resultados acaban de publicarse en Anales de Pediatría, pero en breve aparecerá otro artículo en otra revista sobre la segunda herramienta diseñada, un libro sin fin. “En este caso ampliamos el número de colegios y también fue muy bien. Las dos herramientas se complementan. El Rescube está más enfocado a que lo manipulen los niños y el libro es para que lo utilice el profesor”, explica Barcala.

Previamente, los expertos también realizaron un estudio para determinar quién era la persona ideal para impartir esta formación. El artículo, que recibió un premio y se ha incluido en las guías actuales de reanimación, determinó que el modelo ideal es el profesor formado por personal sanitario.

Roberto Barcala destaca el carácter multidisciplinar del grupo Remoss, que incluye a expertos en educación, actividad física o enfermería, además de investigadores procedentes del ámbito artístico como Cristina Varela, doctora en Bellas Artes y autora de los personajes y los pictogramas del Rescube.

El objetivo es que identifiquen la emergencia y alerten al 112

En el proyecto, que ha autofinanciado el propio grupo con 1.500 euros, también han participado Martín Otero, Noemí Castillo y Marta Casillas, los tres integrantes de Remoss, así como la experta en enfermería Silvia San Román, de la Universidad de Granada, y el doctor Antonio Rodríguez Núñez, responsable de la UCI Pediátrica del CHUS y autor del conocido como “método Macarena” para la realización de la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La parada cardiaca extrahospitalaria es la tercera causa de muerte en países desarrollados y cada minuto que se retrasa la intervención se pierden entre un 10 y un 12% de las posibilidades de supervivencia. El problema es que la proporción de ciudadanos formados en RCP y capaces de actuar en caso de emergencia es baja. De ahí que la formación desde la escuela resulte tan importante de cara al futuro.

“Un niño de Primaria no puede hacer una RCP pero sí dar ese aviso, que es lo que salva vidas. La supervivencia tras una parada cardiaca no depende de que te atienda la mejor ambulancia o el mejor equipo sanitario, sino de que sean alertados cuanto antes. Aquí el tiempo es vida y como no haya alguien que llame al 112 o haga algo las posibilidades son muy pocas”, subraya Roberto Barcala.