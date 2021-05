Las condiciones de la Xunta para que Zona Franca se una al patronato del Ifevi

Dos años después de que se plantease por primera vez, el patronato del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) abordará en su próxima reunión la incorporación de la Zona Franca. La Xunta, que cuenta con un representante en la organización (como el Concello, la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio), no se opondrá a la entrada del Consorcio en el patronato, aunque exige adaptar antes los estatutos a la Lei 4/2021 del 28 de enero, lo que en la práctica le asegura el control total de la entidad: pasaría de un miembro de seis, a siete de trece, como adelantó este periódico.

Zona Franca solicitó incorporarse al patronato del Ifevi en marzo de 2019 por primera vez alentada por los organizadores de ferias y eventos, que veían en el Consorcio una oportunidad para potenciar la actividad del recinto de Cotogrande y a la vez, mejorar las infraestructuras y los accesos –piden, por ejemplo, recuperar el vial que circunvalaba las instalaciones para evitar las aglomeraciones–. El Consorcio, como recogió FARO en su día, está incluso dispuesto a impulsar la promoción de los certámenes siguiendo el ejemplo de la Zona Franca de Barcelona con la Fira, donde su apoyo es crucial para la celebración de citas internacionales como el Mobile World Congress.

Para la mayoría de los socios del patronato, que entre Zona Franca es una buena noticia, ya que por su capacidad de arrastre y su misión de apoyo a la promoción económica en el entorno de Vigo, tiene mucho que aportar. Además, así lo han reclamado los principales usuarios del recinto. Pero el debate sobre su adhesión se ha ido posponiendo desde hace dos años, en parte por la pandemia del COVID-19. Hasta ahora. Fuentes del Gobierno gallego reconocieron que la cuestión se abordará en la próxima reunión del patronato, que será en los próximos días, en la que también se analizará el cambio de estatutos que la Xunta exige en el ente ferial para adaptarse a la Lei 4/2021 del 28 de enero de medidas fiscales y administrativas, lo que le dará el control absoluto.

En la actualidad, el patronato del Ifevi está compuesto por seis miembros, uno por cada administración y organización empresarial: Xunta de Galicia, Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios de Pontevedra y Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Pero el Gobierno autonómico quiere hacer valer los 17,5 millones de euros aportados al patronato (de un total de 19,6 millones) en el reparto de representantes, por lo que la propuesta que será debatida en la reunión es de siete sillas para la Xunta (presidencia y 6 miembros más), dos para el Ayuntamiento y una para cada una de las demás instituciones y asociaciones, hasta sumar un total de 13.

Después de la Xunta, con 17,5 millones de euros, el segundo mayor financiador del Ifevi es el Concello, con 1,69 millones de euros, seguido por la Diputación, con 353.850 euros, y la Cámara de Comercio, la CEP, y la Mancomunidad de Vigo, cada uno con 12.020,24 euros. Desde el Gobierno autonómico recuerdan que el propio Consello de Contas también ha emitido un informe que determina que los patronatos de las fundaciones públicas en los que la Xunta tiene mayoría dotacional debe ser esta administración la que designe a la mayoría de sus miembros. Y recuerda que el Ifevi no es una excepción: este cambio estatutario ya se produjo en Ourense, A Coruña, Silleda y A Estrada, la mayoría con acuerdos por unanimidad.

Modificación

La Administración gallega sostiene que esta modificación no supondrá el más mínimo cambio en la gestión del Ifevi, y que se trata simplemente de aplicar el sentido común: de que el porcentaje de votos de cada patrono sea equivalente a su aportación económica. Desde Vigo, tanto Concello como la Mancomunidad o la Diputación de Pontevedra no lo ven así, sino como una forma de controlar el futuro de la organización. El alcalde, Abel Caballero, llegó incluso a acusar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de “buscar la politización del Ifevi” al promover una reforma de los estatutos que rigen el funcionamiento del patronato que le dará a la Xunta “una holgadísima mayoría, en una clara vulneración y una intromisión en el funcionamiento de Vigo. No ha aprendido nada; sigue yendo siempre a la contra”.