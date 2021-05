Los viajes y los hoteles retoman el pulso en Vigo

La mayor parte de los visitantes llega del resto de Galicia, Madrid y comunidades próximas E Los restaurantes estrenan la ampliación de los aforos con llenos y esperan colgar el cartel de completo todo el fin de semana

Y es que se trata del primer fin de semana completo sin estado de alarma y, además, Galicia está de lleno en el puente del Día das Letras Galegas, que se celebra el lunes.

Cinco "planazos" para el largo fin de semana del puente del Días das Letras Galegas 2021. Leer más Cinco "planazos" para el puente del Día das Letras Galegas

Trenes y aviones que llegan desde Madrid o Barcelona prácticamente llenos, hoteles que rozarán el 80% de ocupación y bares, cafeterías y restaurantes con una sonrisa de oreja a oreja atendiendo reservas y colgando el cartel de completo. La única mancha la ponen las condiciones meteorológicas: la previsión de Meteogalicia indica lluvia a lo largo de la jornada de hoy.

“Se está notando mucho que ya no hay estado de alarma"

Tras varios meses de espera, el gremio hotelero ve la luz al final del túnel. Un ejemplo es el Hotel Axis, que registrará una ocupación media del 65% en este puente. Ayer, ya rozaba el 80% de las habitaciones ocupadas para esta noche. “Se está notando mucho que ya no hay estado de alarma. La gran mayoría de huéspedes son de Galicia, pero también vienen del resto de España: sobre todo, Madrid, Asturias y Cantabria”, comentan antes de destacar que ya no todas las reservas son de última hora.

También espera un buen fin de semana el Gran Hotel Nagari. Su directora ejecutiva, Fátima Vázquez, aseguraba ayer a FARO que la previsión es que se alcance el 60% de ocupación tanto hoy como mañana, porcentaje que podría variar en función de las reservas que se puedan comunicar en las horas previas. En el Hotel NH, llegarán hoy al 70%, el porcentaje del domingo será más bajo.

“Son clientes que vienen a pasar unos días de vacaciones. Proceden, sobre todo, de Galicia, pero también del resto de España. Incluso hay alguna persona que llega desde Portugal”

Las cifras muestran un síntoma de recuperación puntual. Y es que, como detalla el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), César Sánchez-Ballesteros, a excepción del puente, tanto lo que queda del mes de mayo como el de junio, por ahora, se esperan flojos. Panorama radicalmente diferente se prevé en verano, con reservas ya anotadas y, en algunos casos, porcentajes de ocupación del 70% para el puente del Día de Galicia. “Hay que tener en cuenta que algunos hoteles todavía siguen cerrados”, anota. Un ejemplo es el Hotel América, que espera abrir sus puertas en junio. El Hotel Bahía, en cambio, mantiene operativos los apartamentos, en donde se ubica a los clientes que demandan habitaciones.

Los ciudadanos recuperan la movilidad en unos días en los que se esperan miles de desplazamientos al caer los cierres perimetrales Leer más ¿Qué restricciones tiene cada comunidad en el primer fin de semana sin estado de alarma?

"Con los eventos deportivos que hay, de pádel, atletismo o fútbol, la actividad en los hoteles mejora este fin de semana" Jaime Pereira

Las precipitaciones y las temperaturas por debajo de los 18 grados reducen la velocidad de reactivación de los hoteles, que podrían anotar ocupaciones más altas si el tiempo respetase. Es la reflexión que hace el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira: “Con los eventos deportivos que hay, de pádel, atletismo o fútbol, la actividad en los hoteles mejora este fin de semana. Lo malo es el tiempo: hace que la gente se anime menos a viajar a un destino en el que se busca la playa o que espere al último minuto para reservar”.

Los restaurantes también son parte de la reactivación del corazón de la ciudad: agradecen la relajación de las restricciones, pero no se olvidan de que todavía siguen con un ritmo limitado debido a los aforos –75% en las terrazas y 50% en los interiores–. Ayer a mediodía, no había una sola mesa libre en la taberna O’Xe. Francisco Otero, camarero, subrayaba que descolgaban el teléfono para atender reservas, pero no las podían anotar al colocar el cartel de completo. “Habrá que esperar algo más a que nos permitan aumentar los aforos. Para comer, estamos llenos durante todo el fin de semana, incluido el lunes. Para cenar, todavía hay huecos”, comentaba.

"Tememos que se nos señale de nuevo y tengamos que pagar el pato a pesar de que estamos con restricciones" Leer más Los botellones y las reuniones en pisos preocupan "al extremo" a los hosteleros

Idéntica respuesta ofrecieron en La Trastienda del Cuatro. “Para mediodía y para la noche, estamos casi llenos. Y ya tenemos reservas para el sábado y el domingo. Esperamos completar el aforo durante todo el fin de semana”, añadían. Desde el restaurante Celme Galego, panorama similar. “La previsión es alcanzar el lleno tanto el sábado como el domingo, pero también el festivo. Para hoy [por ayer] a mediodía, ya no hay sitios libres. Ya nos han llamado para reservar el resto de días”, aseguraban. En Casa Obdulia, más de lo mismo: para comer ayer, ni una mesa libre, y, en la agenda, reservas para el resto de días de este puente del Día das Letras Galegas en el que la actividad económica de la ciudad olívica sonríe a la espera de que el ritmo de vacunación permita disfrutar de un verano que se parezca lo máximo posible a los previos a la pandemia. La responsabilidad ciudadana también jugará un papel determinante en la lucha contra el coronavirus.

Algunos decidieron abrir por una “cuestión de imagen”, porque los beneficios solo cubren gastos Leer más Mínimos históricos en la ocupación hotelera: del 10% en Pontevedra y el 25% en Sanxenxo

El mal tiempo obliga a aplazar los barcos a Cíes

La lluvia que se pronostica para este fin de semana impedirá realizar viajes a las Cíes. La naviera Mar de Ons, que tenía previsto retomar las salidas a las islas viguesas hoy, anuncia que las pospone: iniciará los viajes de forma regular el sábado 22 de mayo “siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan”.

Compartimos con vosotros los horarios para el día de las Letras Galegas👇 pic.twitter.com/dAo7gtUuYK — mardeons (@MardeOns) 14 de mayo de 2021

“El tiempo previsto para los próximos días es muy inestable y la naviera ha optado por retrasar el comienzo de las visitas una semana. Os mantendremos informados de las novedades que se produzcan al respecto”, comunica la empresa. Las Cíes se han erigido en los últimos años en el destino estrella de las Rías Baixas, una medalla que ha ganado brillo en tiempos de pandemia.