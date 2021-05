La pandemia dejó Castrelos vacío de conciertos. Uno de los más esperados era el de Sting, quien también fue uno de los primeros en cancelar su gira anual debido a la crisis sanitaria mundial. El músico inglés también anuló sus actuaciones en 2021, por lo que habrá que esperar todavía un año para verlo actuar en el auditorio vigués.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció ayer la nueva fecha del concierto: el 6 de agosto de 2022. “Será un concierto memorable”, destacó.

En Castrelos, se clamará por Roxanne, sonará Every Breath You Take, se recordará a ese Englishman in New York o se dejará un nuevo Message in a Bottle. Son los grandes éxitos de más de cuatro décadas de carrera, que conformarán el grueso de su espectáculo: Sting. My songs.

Gordon Matthew Tomas (Newcastle, 1951), sir Sting, regresará así a Galicia, después de tocar por última vez en julio de 2015 en A Coruña. A sus espaldas figura una trayectoria no solo prolífica en hits, sino también en premios, tanto como miembro de The Police como en su carrera en solitario.

Por otro lado, Caballero anunció tres nuevas actuaciones para el festival TerraCeo que se celebra en el auditorio Mar de Vigo, todas ellas con sello local. Serán Wöyza, el de julio a las 13.00 horas; Tony Lomba y Elio dos Santos, el 8 de julio a las 20.30; y Batea, el 29 de ese mismo mes también a las 20.30. Wigga, Moon Cresta y Sanny también se subirán al escenario del TerraCeo, que Abel Caballero definió como “el festival más importante de España este verano”.