Paisaje como sentimiento

¿Hay algún sentimiento más desinteresado y más lleno de dulzura que el sentimiento del paisaje, refugio solitario de artistas, poetas y músicos? Puede ser mirando los acantilados de la Costa da Morte, las llanuras de Castilla o a nuestra la ría donde generar sus inspiraciones o volcar sus confidencias. Desde Moaña, por ejemplo, donde tomó la foto Marta G. Brea, igual que lo hizo hace siglos Martín Códax desde Vigo, Meendino desde San Simón o, en el presente, Bernardino Graña o Loliña Chamadoira, que es Dolores González, desde Cangas. ¡Qué suerte, poder contemplar la ría cada día!

De la saga De las Heras

Hoy me siento ante el ordenador, veo el correo y me encuentro con una llamada al Facebook de Víctor de las Heras “Vitín” que me lleva a un videoclip de la viguesa Nicole Mäder interpretando Vida en formol, una composición suya. Nicole es su sobrina y al verla, veo a su madre Geni de las Heras, que se fue con toda su fresca belleza muy antes de tiempo. A Nicole apenas la veo pero la conozco desde que la llevaba su madre dentro, que parece que fue ayer, pero no porque ella misma le ha dado un nieto a Geni, aunque no pudo conocerlo, y un bisnieto por tanto a Víctor de las Heras, padre de Vitín, el que fue director de El Pope, Informe Gallego... siempre pecho afuera y pisando fuerte. Y aprovecho para decir que ya está en las librerías el último libro de fotografías de Víctor de las Heras Jr., Muller en loita, que recoge unas 400 fotografías con la mujer como protagonista y reivindicativa.

Laxeiro, en el Reina Sofía

Hablo con Javier Buján, director artístico de la Fundación Laxeiro, y lo encuentro contento, yo diría que emocionado e ilusionado. Claro, desde ayer se puede ver en el Reina Sofía el Trasmundo de Laxeiro, uno de sus cuadros más emblemáticos, con el que cerró su etapa “granítica” en 1946. Para Buján ese cuadro es puro H.P. Lovecraft y está muy contento de que forme parte de la nueva reorganización de la colección del MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), acompañando el audiovisual que Val del Omar (fotógrafo, director de cine e inventor español que formó parte de las Misiones Pedagógicas durante la II República) había hecho sobre Galicia titulado Acariño Galaico. En la misma sala (la 425 del edificio Sabatini) también hay dos esculturas del ourensano Arturo Baltar y fotografías del catalán Anric Massó y el también ourensano Enrique Reza. El préstamo se gestó durante una visita de la comisaria y responsable de Colecciones del MNCARS, Rosario Peiró, a la Colección permanente de la Fundación Laxeiro. Rosario quedó fascinada con la obra cuando se vio ante ella y, a partir de ese momento, se hicieron las gestiones necesarias para firmar un acuerdo de préstamo temporal, con la autorización del Ayuntamiento de Vigo, propietario de la obra.

Y la vacuna, a ver si toca

Nicole Mäder canta, Víctor de las Heras publica su libro “Muller en loita”, Javier Buján atiende la memoria de Laxeiro en la Fundación y yo escribo de ellos mientras espero, la próxima semana, la vacuna liberadora con la mascarilla puesta. Amén.