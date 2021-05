La hemeroteca del decano

Hace 130 años | 14-05-1891

Aprobado el presupuesto

El pleno del Ayuntamiento de Vigo aprobó de forma definitiva el presupuesto municipal. Los ingresos, según la propuesta de la comisión de Hacienda, ascendían a 946.175,74 pesetas. Según el documento, el superávit sería de 17.000 pesetas. El presupuesto también contemplaba una gran cantidad para pagar la enorme deuda de la institución. La principal cantidad de dinero se dedicaba a obras. También quedaron aprobados algunos impuestos. El ayuntamiento ingresaría 15 pesetas por cada espectáculo público, cinco pesetas por cada baile en el que se cobre entrada y una peseta por cada 100 kilos de patatas que se vendan en el término municipal.

Pago de expropiaciones

El alcalde de Tui entregó el dinero que le correspondía a cada propietario cuyas fincas habían sido expropiadas para construir y mejorar la carretera hasta el puente internacional. Muchos de estos propietarios no estaban de acuerdo con las cantidades.

Hace 100 años | 14-05-1921

Excesivos gastos

El Ayuntamiento de Vigo alertó de los grandes gastos que se estaban produciendo al tener que pagar las horas extras de los empleados municipales. Este apartado había tenido un gran incremento en los últimos meses. El pleno municipal no aprobó algunos pagos a los trabajadores y se votó a favor de reducir las horas extras, que eran demasiadas. El consistorio vigués atravesaba por una época de gran debilidad económica, con fuertes deudas que incluso le llevaron a suspender numerosas obras. El gasto anual destinado a los trabajadores era uno de los más elevados del presupuesto municipal.

Nuevo cementerio

Se creó una comisión municipal para buscar un terreno para ubicar un nuevo cementerio. La labor no era sencilla. Desde el ayuntamiento se solicitaba un solar no muy lejos del centro de la ciudad y a un precio asequible. Los responsables municipales no querían pagar expropiaciones de terrenos.

Hace 50 años | 14-05-1971

Cuatro planes parciales

La falta de Plan General de Ordenación Urbana, cuya aprobación acumulaba varios meses de retrasos, obligó al Ayuntamiento de Vigo a tomar algunas decisiones importantes. En ese sentido, en el pleno municipal se acordó establecer cuatro planes parciales en diversos lugares de la ciudad que se consideraban prioritarios. Una comisión municipal se encargaría de elaborar el documento. Debería ser rápida la tramitación para después conceder las licencias que reclamaban los constructores. Por otro lado, en el pleno también se acordó solicitar una modificación del presupuesto para invertir en obras. La traída de aguas era el principal proyecto que se realizaba en ese momento.

Buenas exportaciones

Mineral, granito, automóviles y botellas vacías estaban en los primeros lugares de la lista de exportaciones desde el puerto de Vigo. El mineral era cargado en barcos en el cargadero de Rande, que se encontraba plenamente operativo tras realizar reformas.