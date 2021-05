Los del 15+1 sabatino

¡Miradlos en la foto de Pablo Vázquez, qué lozanos, qué pose digna de un retrato de familia de Schommer! Miradlos bien porque si algo falla en el movidón que tienen montado para este sábado en marco tan hermoso y floral como la Fundación Sales, ellos tendrán la culpa. Pero no habrá lugar porque los de Chachacha Estudio y revista DOT (ahí los tenéis) no solo son vigueses eficaces en lo organizativo sino con una capacidad creativa que comprobaréis si leéis el programa 15+1 con el que celebran igual número de años de vida (bueno, FARO lleva 167) de la revista. Atentos, porque el aforo es limitado y en tres tramos horarios para gozar de varias actuaciones musicales, tres exposiciones, una performance, mercado de artistas, espacio gastronómico...

¡Benvenuti, Efémeras!

Hoy me levanto escuchando a As Efémeras, esa banda de Redondela de espíritu furancheiro y comprometida con el entorno ecológico y lingüístico, que conocí por Antonio Pinacho. Escucho No Líbano non hai cedros do Líbano, con el que no pretenden ganar un Grammy (bueno, si se tercia...) pero sí hacernos pasar un buen rato con su poprockfurancheiro o tradipunk tabernario. ¡Bienvenidos al espectáculo ahora que sacasteis disco, tras casi dos años desde vuestro nacimiento! Fon Conde, Olga Nogueira, Berto Covelo, Paqui Crespo, Claudia Sánchez e Irene Campelo son los activistas que componen esta banda, que se une y refresca a otras musicales en las que Redondela es pródiga, como Los Fabulosos Zebulones, los Walther Mathaus, los Chá, Cerveja e Violâo, los de O Carballo de Cen Pólas... ¡ Y el lunes, 17, a las 18.30, en la Alameda de Castelao en vivo y en directo!

Romance de la luna, luna

Atentos a mañana, viernes, porque el músico vigués (de adopción) Marco Maril estrena nuevo single, Romance de la luna, luna, en el que canta íntegramente Iria Vázquez. Lo podréis escuchar vía Internet y es el noveno adelanto y el segundo de los poemas de Lorca que ha adaptado para su disco, “15.11.18”, que por fin saldrá el día 24 de este mes. Romance de la luna, luna es la única de las composiciones del disco que surgió tocando aún su ukelele, en una larga y cálida noche de verano, antes de pasarse al piano. Con su ritmo de ¾ y su cadencia de vals, fue muy natural que cobrara una nueva vida con ese instrumento, me cuenta Maril, que esta vez incluye de modo protagonista la sentida y delicada voz de Iria para la interpretación de los versos de Lorca. A mí me ha encantado este tema, que suena como una nana y confirma la sensibilidad de este artista.

El Dis Ma Ma Má, de Xela Arias

Y ya que hoy todo suena a música en esta sección, os cuento a los amantes del canto coral que el Coro de Voces Graves de Vigo hará un homenaje a Xela Arias en la Alameda de Rosalía de Castro en Chapela. Será este domingo, a las seis de la tarde, y allí estrenarán Dis Ma Ma Má, partitura coral, creemos que la única que existe, sobre poemas de la autora. Al acto, que organiza el Servicio de Normalización Linguística de Redondela, asistirá Darío Gil, hijo de la autora a quién está dedicado el poema y que muchos intuimos, sin verlo, en el vientre abultado de su madre cuando paseaba por las calles de Vigo. Y esperad al 5 de junio y oiréis a los de Voces Graves en la Iglesia de la Soledad de Vigo.