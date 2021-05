Vigo no solo presume de bandera roja y blanca, los colores que combina en su insignia oficial. Por derecho propio saca pecho también de sus enseñas azules. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) desveló ayer el reparto de los distintivos con los que reconoce las mejores playas del país, las conocidas como “banderas azules”. Y Vigo, al igual que los últimos años, destaca en el mapa litoral. Los técnicos de Adeac han incluido en el listado diez arenales de la ciudad: A Punta, Argazada, Canido, Carril, Fontaíña, Fortiñón, O Vao, Rodas, Samil y Tombo do Gato, las mismas que en 2020. En el listado de Adeac no hay ninguna otra ciudad con un volumen mayor de banderas. A Vigo solo lo superan dos municipios, ambos por debajo de los 80.000 vecinos. A la cabeza se sitúa Sanxenxo, con 17 banderas azules; y en segundo lugar Orihuela, en Alicante, con otras 11.

SIMÓN ESPINOSA | Pincha en en la imagen para ampliar

A la decena de playas distinguidas en Vigo se suman tres sendas de la red de senderos local: la de ribera y litoral “Camiño á Beiramar”; “Entre faros”, en las Islas Cíes; y “Senda Litoral e do Monte da Guía”, en la parroquia de Teis. “Solicitamos trece banderas azules y nos dieron trece”, celebró ayer el alcalde, Abel Caballero: “Somos la ciudad con más banderas azules de España”. El regidor recalcó que Vigo tiene “las mejores playas que se pueden tener en una ciudad” del país.

Desde la Xunta se destacaba ayer también que Galicia suma en conjunto 111 enseñas azules y la comunidad “se sitúa a la cabeza de todo el Estado” en cantidad de senderos, con una veintena repartidos por diferentes latitudes de la región. Al listado se añaden además los puertos deportivos seleccionados, repartidos por Sanxenxo, Baiona, Cangas, Sada y Boiro. Por provincias, Pontevedra se sitúa a la cabeza en Galicia, con 58 banderas; en segundo lugar estaría A Coruña, con 35; y en tercero, con 18, Lugo.