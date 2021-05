La variante británica recupera terreno en Vigo

Los casos de la india aumentan. El último es el de la mujer del paciente de 69 años ingresado en el Hospital Vithas Fátima e infectado con esta variante. Ahora ella también ha dado positivo y aunque aún no se ha secuenciado el caso, se da por hecho que coincidirá.

Con ella son once los casos de la B1. 617. Ocho de ellos, los primeros, corresponden a tripulantes del Prometheus Leader, y que no pisaron tierra. El buque concluía ayer el plazo de su cuarentena y lo hacía con pruebas a los 16 marineros que permanecen en el barco a primera hora de la mañana. No hay cambios, siguen siendo positivos tres de ellos. Ahora habrá que ver si se amplía el periodo de aislamiento y cuánto. El propietario del barco, NYK, y el gestor, Wilhelmsen Ship Management, esperaban estos resultados para saber si podrían retomar su ruta. Además, aún tiene a cinco hospitalizados –todos ya en planta, tras la mejora del que estaba en UCI–, por lo que necesitaría sustitutos si no se pueden reincorporar.

La novena fue la viguesa que regresó de Nueva Delhi hace dos fines de semana, haciendo escala en París y Madrid y aterrizando en Santiago. No hay nuevos infectados en su entorno, donde permanecen en cuarentena cuatro personas. Ella también está aislada en su domicilio.

El tercer foco es ahora el de este matrimonio. Se está realizando un estudio epidemiológico exhaustivo para indagar en el origen. El hombre llevaba una semana hospitalizado cuando dio positivo. Su muestra se secuenció por estar ingresados en el centro los marineros del Prometheus Leader. Al no aparecer ningún positivo en el cribado al resto de pacientes de la planta, así como a su personal y a todo el que lo atendió, toma peso la hipótesis de que no fue por esta vía.

En cuanto a los ocho infectados del Emerald Leader, el proceso de secuenciación para conocer la variante no finalizará hasta mañana, según explicó Puente Prieto. El único ingresado se sometió ayer a un TAC para valorar su alta hospitalaria, según informa NYKy Wallem Ship Management, su gestor.

Comité clínico

Por otra parte, el gerente del Sergas en Vigo considera que el comité clínico no realizará cambios en las restricciones de la ciudad, pese a bajar del umbral de los 150 nuevos casos por cien mil habitantes en dos semanas. Ayer estaba en 126 –61 a siete días–. El alcalde, Abel Caballero, y los hosteleros llevan días reclamando esta relajación para que los locales puedan recuperar los aforos del 50% en interiores y del 75% en exterior.

PCR sin cita

Para progresar en la contención de la expansión del virus en el área, el Sergas sigue apostando por los cribados. Ante la escasa asistencia a los organizados con cita previa en los COVID Auto y pabellones municipales y el éxito de la experiencia en las plazas de abastos de Teis, O Progreso, O Calvario y As Travesas, planea continuar por aquellos que así lo deseen y extenderlo a supermercados. También seguirán acudiendo a centros de salud.

El 72% de la plantilla de las empresas portuarias acude al cribado

Un total de 905 trabajadores de empresas portuarias de Vigo de los alrededor de 1.250 convocados acudieron ayer al cribado frente al COVID organizado en la lonja del puerto pesquero. Es un porcentaje elevado, sobre todo, en comparación a los aleatorios realizados a la población en las últimas semanas, en los que la respuesta no llegaba ni a la mitad e, incluso, llegó a bajar del 20% en algunos casos. Fue la Autoridad Portuaria de Vigo la que solicitó esta acción. “Creíamos que era importante hacerlo aquí”, destacó su presidente, Jesús Vázquez Almuiña. Al Área Sanitaria de Vigo le pareció “muy oportuno” por “la importancia del puerto y la cantidad de trabajadores”, según señaló su gerente, Javier Puente Prieto. Ambos se mostraron satisfechos con la participación que, consideraron “un éxito”. También trabajadores que participaron en él pinan que es “importante” este cribado. “Hay que tenerlo controlado, por la que gente que pueda tenerlo y no lo sepa”, señalaba David Otero Lage, de Frigoríficos de Vigo, que entiende que el puerto es “un punto sensible” porque “hay mucho movimiento”. Su compañero, David Torrado, coincide con él y señala que “entran barcos, camiones y comerciales de todas partes”.