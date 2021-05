Aprovecha Toda la actualidad y la información clave tras el final del estado de alarma por menos de 4 euros al mes

Amarga despedida del comisario de la Policía Nacional en Vigo: "Es un cierre a mi carrera que no me merezco" Carlos Valcárcel pone de manifiesto una escisión con la comisaría provincial de Pontevedra: "Me han prohibido despedirme en el interior, hacer uso de las instalaciones e incluso de mi despacho"