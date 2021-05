Vigo foi o escenario fundamental da vida de Xela Arias, autora á que este ano se lle adica o Día das Letras Galegas. É por iso que a Real Academia Galega (RAG) decidiu celebrar o seu plenario extraordinario o luns 17 de mayo na cidade olívica.

Este é o acto principal que a institución académica organiza cada ano con motivo de esta xornada e, en esta ocasión, terá lugar no Auditorio Mar de Vigo, as 13.00 horas. Nel participarán as autoras Marilar Aleixandre e Ana Romaní e Manuel Rivas.

No evento tamén se poderá gozar das actuacións musicais de Mónica de Nut, de Pablo Carreira e unha moi especial, a de Fernando Abreu, que comenzara a preparar un espectáculo poético-musical con Xela Arias pouco antes do seu falecemento, en 2003.

O aforamento da sala será limitado para cumprir con as medidas de prevención frente a COVID. Poderase seguir de forma telemática e en directo dende a páxina web da RAG.