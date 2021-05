La Autoridad Portuaria está a punto de dar una nueva “puntada” en su plan para mejorar las costuras entre el casco urbano y los muelles, el mismo que le ha llevado ya a iniciar la construcción de un carril bici en Orillamar o a activar la maquinaria administrativa para extender la reforma del frente marítimo hasta Bouzas. Praza da Estrela ultima el proyecto de reforma de una franja del paseo marítimo de Bouzas, el que se extiende entre el parque infantil –más o menos a la altura del pabellón Pablo Beiro– y el faro situado en el otro extremo del polígono de Zona Franca.

El calendario que maneja la Autoridad Portuaria pasa por tener el proyecto listo en aproximadamente un mes y sacarlo a licitación en mes y medio. Las obras se licitarán por 1,2 millones de euros –sin IVA–, cantidad que saldrá de las arcas de Praza da Estrela. Aunque los detalles pormenorizados no se conocerán hasta que se haga público el plan, el proyecto que toma forma sobre la mesa del Puerto contemplaría ampliar la zona para peatones y crear más espacios verdes en el tramo comprendido entre el viaducto y el faro. La actuación será sin embargo algo más extensa y arrancará ya desde el parque.

Con la obra se recuperará un espacio degradado desde hace tiempo. La Autoridad Portuaria se habría reunido ya con los vecinos de Bouzas para avanzarles la elaboración del proyecto y atajar una situación que las familias y negocios del entorno llevan señalando desde hace años. “Está en mal estado y es inseguro”, subraya el presidente de la asociación, José Manuel Vidal.

El tramo en el que actuará el Puerto no es el único que “renacerá” en breve en el litoral de la villa boucense. Del otro lado del viaducto de la VG-20 el Concello reparará también el paseo marítimo con una inversión de 3,7 millones. El proyecto recibió luz verde de la Junta de Gobierno local a finales de febrero y figuraba entre la bolsa de actuaciones a las que el Concello, tras recibir luz verde esta semana en el pleno con los votos en solitario del PSOE, destinará cerca de 13 millones de euros de remanentes.

La reforma “cocinada” por el Concello incluye, entre otros elementos, una nueva estructura de madera, pérgolas metálicas, fuentes, bancos provistos con cargadores para USB, gradas, tumbonas, aparcabicis, duchas y zonas verdes. En total, abarca una superficie de algo más de 7.700 metros cuadrados (m2) que se extienden entre la iglesia y el puente de la VG-20.

El paseo de Bouzas tampoco será la única actuación impulsada desde Praza do Rei para mejorar el enlace entre los muelles y el casco urbano. Los operarios contratados por el Puerto ya han arrancado las obras para construir un carril bici en Beiramar, parte del ambicioso trazado de siete kilómetros que el organismo proyecta extender entre el entorno del Arenal y el paseo de Bouzas. A finales de 2020 el Puerto de Vigo adjudicaba a la alianza empresarial integrada por Arias y Arines un contrato de 1,4 millones para el “acondicionamiento del vial de Orillamar”.

Hace solo unas semanas el organismo que preside Jesús Vázquez Almuiña licitaba también un contrato de asistencia técnica para “la humanización y mejora de la movilidad en el frente portuario”. Como avanzó FARO, el Puerto se plantea extender la reforma que ya está acometiendo en Orillamar entre Praza da Industria Conserveira –en la confluencia de la calle A Coruña– y la iglesia de Bouzas. Desde Praza da Estrela calculan que serán necesarios unos cinco millones, inversión que se acometería de la mano de la Xunta. Con un enfoque similar, el organismo gallego plantea una “integración paisajística de fachadas” a lo largo de una amplia franja que va de la plaza del Puerto Pesquero a Bouzas. Para sacar adelante la iniciativa sería clave la implicación de las empresas.

A comienzos de año las excavadoras, camiones y operarios se trasladaban también al paseo de As Avenidas para iniciar las obras de reconstrucción del paseo de As Avenidas, precintado desde el desplome –dos años y medio antes– de parte de la estructura de madera durante un concierto del festival O Marisquiño. Para afrontar los trabajos la Autoridad Portuaria desembolsará unos cinco millones de euros, suma que no incluye el IVA.

Las obras permitirán acondicionar el tramo enlosado y la reconstrucción del paseo de madera que se extiende desde la sede de la Xunta y la escultura de Julio Verne, una de las zonas más transitadas por los turistas que visitan Vigo. El diseño incluye principalmente el carril bici, el refuerzo del pavimento y el cambio de losetas y algunos árboles deteriorados. Todo –garantiza el Puerto– preservando el espíritu original del entorno: “Se mantendrá la tipología y se rehará con la misma tecnología estructural, respetando el proyecto original de Vázquez Consuegra”.