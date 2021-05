Recuerdos de Vigo

Vino en 2007 a Vigo desde su Aragón natal, se enamoró de una viguesa y aquí se quedó, siempre con su cámara en bandolera para el tiempo libre. José Antonio Arbe hizo esta foto porque fue de las primeras cosas que vio, le sorprendieron y podéis ver en las paredes del restaurante Pontón. En Baixada a Fonte, junto al Bahía, imagen que ya es historia.

Un SOS que viene de la Misión del Silencio

Hoy me levanto y pongo de fondo un himno a la solidaridad. “Con un granito de arena, con una pequeña acción....”, dice la canción . Y lo puse para escribir sobre la Misión del Silencio y la hermana Guadalupe, que se desvive por ella desde que falta su fundador, el inolvidable padre Carlos, fallecido antes de que le tocara. Y es que Lupe, por cierto hermana de tan gran actor nacional como José Ángel Egido, ha conseguido con todo el equipo de “misioneras silenciosas” mantener el espíritu del fundador y dar de comer a muchos cada día pero, periódicamente, aunque sus fuerzas no se agotan, sí las despensas, y es entonces cuando me escribe, movida por la necesidad acuciante para lanzar un SOS. Y los vigueses siempre responden.

Y es que aumentan las colas del hambre

Y es que las colas son cada vez más grandes para comer o llevar comida a casa, y a ellas se han añadido gentes que nunca pensaron estar en ellas, que van con vergüenza porque la pandemia les metió el hambre en su casa, por la espalda. El servicio prestado es mucho, las facturas vienen, los gastos aumentan –me cuenta la hermana Guadalupe– y los ingresos están bajo mínimos...” A las Misioneras del Silencio no les gusta pedir, lo esperan todo de lo que llaman Divina Providencia, y así han ayudado a miles de vigueses muchos años pero, a veces, la Providencia se retrasa. Guadalupe sabe que la gente ya está pensando en las vacaciones de verano pero también que muchos paisanos solo piensan cómo llevar algo a las neveras que abren sus hijos en busca de alimento. “Es la desesperación acuciante del que nada tiene y solo pide un plato al día de comida caliente y rica –me dice la hermana– para no pasar hambre, que la hay y mucha en nuestro querido Vigo”. Las misioneras acogen, escuchan, alimentan al que llama a su puerta. ¿Podéis llamar vosotros a ella para ayudarlas o a su cuenta en Abanca ES24 2080 1330 0003 0632? Es para otros vigueses.

La pizza Xela del CEP Pedro Caselles

Pero demos un toque de alegría alimentaria para contrarrestar nuestras líneas anteriores. Me entero de que el hijo de artista gondomarense para el mundo Fernando Casás y Mina Max reabre su pizzería Fariña de Baiona, el 17, Día das Letras Galegas. . Pero la noticia es que antes, el 13 y 14, Adrián Estarque ¡va a pillar los 200 alumnos del CEP Pedro Caselles Beltrán, de Tomiño, con las manos en la masa! Usando productos frescos de nuestra tierra guiará a los alumnos para que hagan ellos mismo la “Pizza Xela”, en honor de la homenajeada de este año.

Nuria, Alejo y 10 temas para 10 mujeres

¡Pardiez, si es hoy a las 8 de la tarde en el auditorio del Concello de Nigrán cuando la mezzosoprano y directora del coro Gli Apassionatti Nuria Lorenzo va a presentar con el pianista Alejo Amoedo lo que será un disco de canciones en español! Son 10 temas compuestos por Juan Durán y con textos de 6 mujeres empoderadas que lucharon por defender la figura femenina: Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Rosalía de Castro....

...Mágico será.