Consejos de la Policía para frenar el uso abusivo del móvil en menores

Un mal uso de Internet, especialmente en la pubertad o adolescencia, puede derivar en numerosos episodios de ciberacoso, delitos sexuales, extorsiones, etc. Pero, ¿cómo llegan los menores a entrar en contacto con las redes? A través del teléfono móvil. De ello es consciente la unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo, a quien acuden colegios e institutos de la ciudad para demandar charlas y actividades en sus centros que ayuden a frenar el uso abusivo del móvil y en consecuencia, conductas derivadas que pueden poner en riesgo a los menores.

Relacionadas La UFAM investigó una decena de casos de acoso o bullying escolar

La unidad aglutina sus actuaciones en los centros educativos a través del conocido como Plan Director. “Contamos con una aplicación informática que es por donde demandan las charlas, que asumen varias temáticas: acoso escolar, bandas juveniles, drogas, riesgos de Internet, delitos de odio y violencia sobre la mujer”, comenta Antonio Perera, delegado de Participación Ciudadana en Vigo-Redondela.

No es lógico que a un niño le regales móvil y después no le controles en qué páginas se meten

De entre las múltiples problemáticas que les han demandado, destaca el uso abusivo de los teléfonos móviles, y cada vez, en edades más tempranas. “Como hoy en día, se entrega los móviles más tempranamente a sus hijos, estos hechos se detectan en edades más tempranas; así nos lo indican los centros y también lo propios niños a los que dirigimos las charlas. No establecemos una edad mínima para tener móvil, pero sí es cierto que detectamos una ausencia de control parental en este aspecto. No es lógico que a un niño le regales móvil y después no le controles en qué páginas se meten. Muchas veces los niños están en su habitación y los padres son desconocedores de qué página están visitando los niños”, admite el policía.

Vigilancia paterna

Desde Participación Ciudadana se hace especial hincapié a esta necesidad de fiscalizar el acceso de los menores a páginas y contenidos que no son adecuados para su edad. “En determinadas páginas webs o juegos online se usa un lenguaje sexista y aprenden cosas que no deberían conocer a su edad. Y además, en ellas salen anuncios, banners, y acaban entrando en páginas de contactos y luego no saben cómo reaccionar. Saben que hicieron algo que no debía, pero por miedo no lo cuenta, y el delincuente se aprovecha de ello”, destaca el delegado Antonio Pereza.

Y es que en la mayoría de ocasiones, el menor no llega a ser consciente de la peligrosidad de las redes. “Vemos que hay muchos adultos que disfrazados de niños entran en chats de juegos como Fortnite o el Among Us, y aprovechan para establecer contacto con menores y pedirles fotos. Los delitos sexuales no son de menor a menor, sino que es alguien externo y adulto”, refrenda Perera.

Buscamos es que se conciencien de que hay que pedir ayuda. Porque quizás la víctima no se atreve a hacerlo

Este canal de comunicación con los centros educativos ayuda a destapar múltiples de estas situaciones. “Nos ven como un espacio seguro en que pueden contarnos sus vivencias. Nosotros incidimos en de las adicciones de los teléfonos móviles, los virus que pueden entrar y apoderarse de tus datos, contraseñas seguras, mantener una privacidad en redes... La mayoría de niños de entre 10 y 11 están en varias redes sociales, incluso”, verbaliza.

La prevención es el epicentro de sus charlas, tanto en las relativas al acoso o mal uso de internet como para otros delitos como el menudeo o delitos de odio. “Queremos que la víctima identifique la conducta, sensibilizar al agresor, y luego también centrarnos en los espectadores; alumnos que son conscientes del acoso a otro compañeros. Buscamos es que se conciencien de que hay que pedir ayuda. Porque quizás la víctima no se atreve a hacerlo” , apunta.

Otras actuaciones

La unidad de Participación Ciudadana, además del Plan Director, abarca cualquier problemática que pueda afectar a la sociedad. Así cuenta con el Plan Turismo, para que todo ciudadanos pueda disfrutar de sus vacaciones con seguridad, el Plan Mayor, que centra sus recursos en la salvaguardia de las personas de la tercera edad o el Plan Colectivos, que presta especial atención a grupos minoritarios o vulnerables.