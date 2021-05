1.600 pinchazos a domicilio en dos días

En el área sanitaria de Vigo hay alrededor de 2.200 de personas que no pueden salir de sus hogares ya por ser grandes dependientes o mayores inmovilizados por alguna circunstancia. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) en Vigo empezó a vacunar a este colectivo el 5 de mayo y prevé finalizar la próxima semana –salvo repescas y los nuevos casos que vayan surgiendo–. Lo harán con dos jornadas de inmunización masiva a domicilio con las que batirán el récord en Galicia. El lunes saldrán del Ifevi una treintena de taxis con sendos profesionales de Enfermería para acudir a 800 casas de todos los rincones del área en cuatro horas. Aún está pendiente del cierre de algunos flecos, pero la acción se repetirá el viernes.

De la vacunación de 600 de estos más de 2.200 usuarios se han encargado directamente desde sus centros de salud. Llevan diez días administrando segundas dosis y está previsto que terminen con estas segundas visitas el martes.

Equipos de vacunación específicos, coordinados desde el Álvaro Cunqueiro, refuerzan esta labor y se encargan de otras 1.600. El coordinador de la inmunización a domicilio, en residencias y en el hospital, así como de la gestión de dosis en Atención Primaria, el doctor Francisco Jesús Represas, explica que dan apoyo a aquellos centros de salud que lo necesitan más por, por ejemplo, tener mayor carga asistencial o porcentaje de usuarios en esta situación. Entre estos últimos están los de la zona de Chapela, Redondela, Fornelos de Montes y Pazos de Borbén y la de Ponteareas, Mondariz, Covelo y Salvaterra do Miño, “por envejecimiento de la población”.

Los equipos de hospital concentrarán la segunda ronda en solo dos jornadas. Aprovechan dos días de menor actividad en el recinto ferial. El calendario de vacunación es un encaje de bolillos que trata de aprovechar al máximo los recursos de personal de Enfermería, demasiado justos, y la llegada de dosis.

Rutas de 25 casas en cuatro horas

Desde el Ifevi, con sus maletines y sus listados, el lunes por la tarde saldrán alrededor de 35 profesionales de Enfermería en sendos taxis. Cada uno hará una media de 25 domicilios en cuatro horas. Alrededor de la mitad irá a Vigo, pero el resto lo hará a zonas rurales. “Para poder llegar mejor a los sitios e ir más rápido, al llegar al centro de salud, cogerán taxis de la zona, si hay disponibles”, detalla Represas, que ha diseñado las rutas agrupando los domicilios por zonas con el mismo objetivo. Destaca que, así, el Sergas también da trabajo a un sector castigado como el de los taxis, con una media de 180 euros por vehículo por jornada.

Las familias están avisadas de la visita. Días antes, por el equipo de citación y, el mismo día, la propia enfermera que pinchará al usuario, llama para confirmar que no haya sucedido algo que lo impida. “Les dejo la puerta abierta, pasen y lo encuentran en el salón”; “llame a mi vecina para que les abra”; “se lo dejo en el jardín, que hoy hace sol”... son algunas de las indicaciones que reciben de sus cuidadores que no pueden estar cuando vamos. En las casas son muy bien recibidos. “Es un trabajo muy agradecido”, señala. No es raro que les hagan obsequios o les entreguen cartas.

Vigo baja del riesgo alto y a Tomiño le suben las restricciones

Mientras avanza la vacunación, la expansión del virus parece haberse frenado en el área viguesa y haber entrado en una meseta. Registró el miércoles 71 casos nuevos, la mayor cifra en una semana. En cambio, la incidencia a 14 días bajó en dos puntos hasta los 134 nuevos diagnósticos por cien mil habitantes. Siguen siendo 38 más que la media gallega.

La ciudad de Vigo, por su parte, bajó ayer del riesgo alto de transmisión, tras dos semanas en él. Aunque sigue cerca, con 148 nuevos casos por cien mil habitantes a 14 días, su incidencia a 7 días –65– apunta a que a por el buen camino. “Está en la tendencia decreciente, con muy buen comportamiento”, destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que pidió a Sanidade que rebaje el nivel de restricciones. Sin embargo, el comité clínico optó ayer por mantenerlo en el medio, por el que la hostelería puede servir en el 30% de las mesas en el interior y el 50% en las terrazas. También deja con estas limitaciones a Tui, Cangas, Porriño, Nigrán y Fornelos de Montes y sube a este nivel a Tomiño, donde hasta ahora el aforo máximo de los locales era del 50% en interior y del 75% en exterior. En el alto, con solo servicio en terraza, permanecen Gondomar y Salceda de Caselas.

Plazas de abastos

Los cribados sin cita previa en los mercados concluyeron ayer una segunda jornada exitosa. Los profesionales sanitarios se desplazaron al de O Calvario y al de As Travesas, donde hicieron 650 pruebas. En el primero, la cola llegó a extenderse desde a puerta de entrada hasta Jenaro de la Fuente.

Una mujer que viajó a Nueva Delhi es el primer caso de la variante india en el área no vinculado al buque aislado

Una viguesa que regresó a casa desde Nueva Delhi es el nuevo caso confirmado en el área sanitaria de Vigo de contagio con la variante conocida como india. La mujer llegó el sábado a la ciudad tras tres vuelos: de la India a París; de Francia a Madrid; y de allí a Santiago. Le hicieron la prueba porque presentaba síntomas y, tras dar positivo, secuenciaron la muestra por su reciente viaje. Ayer por la mañana, el laboratorio de Microbiología tenía los resultados. Es el primer caso de la subvariante 2 de la B1.617 no relacionado con el foco del buque Prometheus Leader, aislado en el muelle de trasatlánticos. Al estar en un espacio cerrado sin poder salir, el brote en el buque con bandera de Singapur está controlado. En el caso de esta mujer, de 66 años, se han rastreado sus contactos y se mantiene en seguimiento y cuarentena a cuatro. Ella, con un cuadro leve, permanece en aislamiento en su domicilio.

Esta subvariante es la misma que la secuenciada en tres de los tripulantes del buque con bandera de Singapur. Tiene una mutación que se considera que la hace más contagiosa y otra, que creen que tiene capacidad para neutralizar anticuerpos, pero no hay evidencias de que sea más virulenta.

El foco en el buque sigue creciendo. Nueve días después de atracar en Vigo, ayer se detectó un octavo contagio entre su tripulación. El nuevo afectado, de 61 años, ha requerido atención especializada, por lo que ha sido trasladado al Hospital Vithas Fátima. En el centro de Vía Norte permanecen otros cuatro de sus compañeros y uno de ellos, en UCI. Los tres tripulantes infectados que no requieren hospitalización permanecen en el barco aislados de los otros 14 compañeros en cuarentena.