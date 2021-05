Enemigos microscópicos en el teclado

Carolina Sotelino, supervisora de área de laboratorios y autora del estudio explica que se debe a que se realiza una manipulación constante durante horas de una superficie cuya limpieza es dificultosa. “Por muy limpio que esté, siempre va a tener gérmenes”, señala.

En el Día Internacional de la Higiene de Manos, destaca la importancia de esta medida, “la más sencilla, económica eficaz” para prevenir infecciones. En el ámbito sanitario, subraya que aumenta la seguridad de los pacientes.

Señala que la pandemia ha traído “alguna cosa buena”, como “la concienciación de la necesidad de adopción de medidas higiénicas”. Entre ellas, el lavado de manos. “El COVID lo ha puesto de manifiesto y tenemos más cuidado; cada vez lo hacemos mejor, pero hay que seguir insistiendo”, señala y se pregunta si, cuando esto pase, la población mantendrá este hábito.

Uno de los puntos en los que más hincapié ha hecho el estudio es en el uso de guantes. “Hay veces que pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero no es así”, sostiene. “Creemos que si usamos guantes, debajo de ellos no crece nada y no nos lavamos al retirarlos”, añade. Estamos equivocados. Explica que la mano suda y el calor favorece el crecimiento de gérmenes, que pueden formar parte de la flora de la piel pero que, en determinadas circunstancias pueden ser causantes de infecciones en neonatos, en personas con el sistema inmunitario deprimido...

Hallaron 120 UFC tras la retirada de uno usado 6 horas. Con él puesto, el doble. “Con los guantes nos protegemos nosotros, pero no a los demás”, resalta. También advierte de que no se deben limpiar con gel hidroalcohólico porque su composición se altera.

En cuanto al escolar, se detectó en él un germen patógeno que no forma parte de la flora normal de la piel: la bacteria Escherichia coli. “Indica una deficiencia en la higiene de manos”, señala Sotelino y resalta la importancia de la supervisión de la limpieza en los más pequeños.

No encontraron diferencias significativas entre lavarse las manos con una solución hidroalcohólica o hacerlo con agua y jabón. Sotelino sí advierte de que, si hay suciedad visible, con la primera opción no llega.

Colonias de bacterias halladas

2 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en manos lavadas con hidroalcohol.

3 UFC tras agua y jabón

100 UFC con crema tras seis horas.

120 UFC tras quitarse guantes.

240 UFC con guantes.

280 UFC en un escolar tras dos horas sin lavarse.

320 UFC tras trabajo en un ordenador.

Bajo el lema de “Segundo que salvan vidas, limpia tus manos”, ocho servicios del Sergas en Vigo se sumaron a la celebración de esta jornada con diferentes actividades de concienciación. Alumnos e la Escuela Universitaria de Enfermería del Meixoeiro editaron un vídeo para difundir en los centros educativos.