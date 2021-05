El Sergas busca otras vías ante el escaso poder de convocatoria de los cribados

Mientras la vacunación no alcanza a la población suficiente para conseguir la inmunidad de grupo, la estrategia del Sergas para acotar la expansión del virus pasa por hacer pruebas, pruebas y más pruebas. En un momento en el que los contagiados son en su mayoría asintomáticos, los cribados aleatorios son la única herramienta para destaparlos. Pero las autoridades sanitarias no están encontrando ya demasiada colaboración de la ciudadanía en estas convocatorias. De los diez mil vigueses citados al último, solo respondieron 1.600. Entre los más de diez mil llamados en la Universidad, no fueron más del 20%. De ahí que en el Área Sanitaria de Vigo busquen otras fórmulas para llegar a más gente. Por primera vez, sus sanitarios estarán en un espacio público ofreciendo tomas de muestras para la realización de una PCR sin cita previa. Lo harán en cuatro mercados.