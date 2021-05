Para compensar los muchos años que suman las personas que hoy traemos a esta sección, os damos savia nueva con este equipo de alumnas do Colexio Mendiño de Vigo galardonado por la Fundación La Caixa por un proyecto de emprendimiento dirigido por Paola Bar. Ellas son Zoe Serodio Santos, coordinadora, Laura Rodríguez Davila, Yaiza Domínguez Eijo e Irea Iglesias Cabaleiro. En síntesis, Amigx consiste en una App de intercambio solidario de servicios entre jóvenes mujeres monoparentales y mujeres jubiladas que facilitan el cuidado de los hijos de nuestra juventud mientras estudian o trabajan ¡Bien por nuestras emprendedoras!

Buenos días, Xesús y Dolores

Hoy (ayer para vosotros) empiezo el día con el placer de ver en nuestro periódico a Xesús Alonso Montero en Club FARO, presentando a la que fue profesora de Literatura Española en la Universidad de Vigo, Dolores Troncoso, experta en Galdós. No se prodiga en presencias el viejo profesor, escritor y expresidente de la Real Academia Galega en la última etapa, a lo mejor porque tiene 93 tacos y no es como para andar de fiesta en fiesta, pero siempre se agradece ver a persona tan querida por su honestidad y admirada por su saber. Y hoy ando detrás de O Camiño de Nós, el libro que describe el peregrinaje de Ourense a Compostela allá por los años 30 de Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Afonso Vázquez Monxardín, Lois Feixoo, Florentino López Cuevillas... No solo porque es una joya literaria al reeditar estas crónicas la editorial Aira con primor, sino porque contaron, aunque tenga su sede en el Allariz ourensano, con las fotos de un vigués, Xulio Gil (¿quién obtuvo de Xela Arias las mejores fotos que él?), y las ilustraciones de una “lectora” en la Universidad de Vigo, Isabell Seidel. En mi memoria está una exposición suya de pintura que por azar vi hace años, creo que en Allariz, que me sorprendió, y alguna vez ojeé con admiración aunque de paso sus ilustraciones. Buena historia la de Isabell.

Los 90 tacos de Paco Tizón

Si Xesús Alonso Montero nació en el Vigo de 1928, con la monarquía alfonsina aunque luego fuera un decidido republicano, Paco Tizón nació solo tres años después también en Vigo, recién proclamada la República en España aunque dudo yo que esa fuera la fe de este exconcejal de Vigo y Redondela nacido en Teis. Tizón nació el 25 de abril, el día de la Revolución de los Claveles portugués solo que 43 años antes. Lo traigo otra vez aquí no solo porque recuerdo los vinos que hemos tomado con él y las comidas que compartimos sino para felicitarle esos 90 años cumplidos. Tizón es hombre sabido que se sirve de una oratoria clásica en la que gusta usar recursos sacros o religiosos “como ferviente devoto”, y dice que la Santísima Virgen de la Guía y el Divino Salvador Patrón de Teis impidieron que le alcanzasen los efectos de la COVID-19 para poder celebrar con su familia este cumpleaños, velada días después su alegría por el fallecimiento de un hermano. Nuestro Tizón tampoco nos ocultó haber implorado al Sumo Hacedor (son sus palabras) que continuara manteniéndole con fuerzas “para seguir apagando más velas de cumpleaños, pero sin olvidar que, al final del camino, descubrir dos cosas cambia tu vida: el amor porque la mejora y la muerte porque la termina. ¡Felicidades, Paco de Teis!