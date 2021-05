"Es la primera vez que el Concello se ve obligado a abrir un expediente sancionador a la Xunta". El alcalde, Abel Caballero, informó de la actuación de su gobierno para denunciar la cartelería que luce la fachada del nuevo albergue de peregrinos de O Berbés, construido por la administración autonómica. "Hay un mecanismo de publicidad expresamente prohibido en las ordenanzas de la ciudad", concretó.

El regidor aseguró que el Concello avisó en varias ocasiones a la Xunta para que retirase la cartelería, pero no lo hizo. "La Xunta engañó a los inspectores de Urbanismo: cuando fueron a hacer la visita para la licencia de actividad, no había ninguna pancarta, si no, no le hubieran dado la licencia", apostilló Caballero antes de decir que el gobierno gallego es el "hazmerreír de la ciudad": "¿Con qué fuerza moral le dice la Xunta a la gente que cumpla las leyes sabiendo que ellos contravienen la ordenanza?".