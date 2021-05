¿Quiénes son los Vigo en "La Guerra de las Galaxias"?

Los fanáticos de la saga celebran este 4 de mayo el Día Mundial de Star Wars, que entre sus innumerables personajes figura un colectivo con el nombre de la ciudad olívica

Cada 4 de mayo desde 1979, fans y simpatizantes de la saga de George Lucas celebran el "Día Mundial de Star Wars". Es una fecha que homenajea a los personajes, la historia y todo lo que rodea a este mito cultural que hoy en día abarca mucho más de lo que mostró en la pantalla grande.

¿Y por qué ese día?

Al parecer, cuando el mundo estaba impresionado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicaba una noticia ese 4 de mayo de 1979 en la que miembros del Partido Conservador de Inglaterra felicitaban a Margaret Thatcher por su puesto como primera ministra del país. En su crónica, el diario británico incluía la frase "Que la fuerza te acompañe" -"May the Force be with you"-. Los fans aprovecharon la sinergia para impulsar el Star Wars Day. Un día especial que se vio reforzado en 2011 con la celebración de un festival de cine canadiense -Toronto Underground Cinema- en el que marcas y empresas aprovecharon la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales de sus productos de la saga.

A lo largo de todas las entregas de la trama espacial se presenta un nutrido elenco de escenarios que recrean un universo de razas, robots y diferentes personajes (entre humanos, androides, engendros...) que, finalmente se agrupan en dos bandos que enfrentan una guerra entre el bien y el mal, una lucha entre La República y el Imperio.

Y en esa lista de villanos y héroes existe un coletivo no tan popular como los Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Yoda, Chewbacca, la princesa Leia, R2-D2 o los soldados blancos imperiales. Y es que no es infinita, pero sí casi innumerable la cifra de personajes que desempeñan algún rol en la saga. Tanto que se necesitó un equipo de científicos para calcular el total: son 21.647. Y de esos más de 20.000 seres de diversa naturaleza y condición aparecen los Vigo.

Los blogs y páginas especializadas en este macro relato galáctico definen al Vigo como un teniente en el Sol Negro que rendía cuentas a la cabeza de la organización. Había nueve Vigos y cada uno de ellos era responsable de una región de la galaxia, y en particular de un segmento de las operaciones del Sol Negro.

La palabra Vigo en el idioma tionese (una de los lenguajes de esta ficción) significa "sobrino", y fomentaba la idea de que los altos dirigentes formaban una familia. Así la organización se vería más fuerte a los ojos de la galaxia.

¿Y qué es Sol Negro?

Sol Negro era una organización del crimen muy poderosa en toda la Galaxia creada entre el 3653-3644 ABY (Así se contabiliza el tiempo en el universo Star Wars). Tenía riquezas e influencia masivas, y extendía su corrupción en los gobiernos galácticos de cada era. Era continua su participación en la piratería y el contrabando. Estuvo involucrado en todo tipo conocido de actividad ilegal; Sus recursos superaban incluso a los de la inteligencia imperial.

Por tanto los Vigos, seleccionados de entre las filas del Sol Negro, eran muy ricos y poseían una gran influencia y poder. Designados para supervisar las operaciones de la organización en uno de los nueve sectores de la galaxia, informaban al líder del Sol Negro, denominado el Underlord, que era retirado del cargo cuando moría. Entonces, uno de los Vigos lo reemplazarían a él o ella.

Fue el caso del Príncipe Oscuro Xizor, que antes de proclamarse líder del Sol Negro, fue un Vigo. El personaje representa a un humanoide reptil de la raza Falleen que tuvo las intenciones de destronar a Darth Vader, pero para lograrlo debía desacreditarlo al eliminar algo que era realmente importante para él: su hijo Luke Skywalker.

"Ser un Vigo en el Sol Negro es disfrutar más poder del que puedan tener muchos seres en la galaxia entera" Star Wars

¿Cuándo aparece esta organizacion criminal?

El Sol Negro apareció por primera vez en el proyecto multimedia de Legends Sombras del Imperio, lanzado en 1996 con una novela, un cómic y un videojuego.

El director supervisor de la serie, recordaba al Sol Negro de "Sombras del Imperio" y sabía que Maul había luchado contra esta organización antes de lo ocurrido en "La Amenaza Fantasma", así que decidieron introducir al Sol Negro en la serie.