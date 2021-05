La Universidad ya ha recibido más de 2.000 encuestas de titulados y alumnos de Bachillerato de toda Galicia que le permitirán conocer su opinión sobre el traslado de títulos al centro de la ciudad. La mudanza forma parte del Plan Estratégico 2021-2026 que ayer se presentó en el campus, en concreto, del objetivo 12 (hay un total de 29), en el que se plantea reducir la distancia y el tiempo de los desplazamientos entre los núcleos urbanos y los campus.

El alejamiento de As Lagoas-Marcosende es uno de los principales argumentos del equipo de gobierno para defender este movimiento histórico, puesto que le resta atractivo frente al resto de campus gallegos a la hora de captar estudiantes.

El rector Manuel Reigosa volvió a insistir ayer en que “no se va a desmantelar el campus, nada más lejos”, y que la decisión final dependerá de los centros implicados. En breve, comenzarán a distribuirse las encuestas entre todas las escuelas y facultades viguesas para conocer la disposición de estudiantes y trabajadores a trasladarse a la ciudad.

En todo caso, el rector subrayó que se llevará a cabo un debate interno y “profundo” para tomar “la mejor decisión para la institución y para la ciudad”. “Habrá un beneficio mutuo”, aseguró.

Implicación de agentes económicos y sociales

Reigosa compareció acompañado de los presidentes de las patronales gallega y pontevedresa, así como del responsable del Consello Social, para presentar el Plan Estratégico, que ya fue aprobado por asentimiento en el Claustro del pasado diciembre.

El rector agradeció la implicación de los agentes sociales y económicos en su elaboración, también aludió a la participación de la Confederación de Empresarios de Ourense, y aseguró que “la colaboración público-privado siempre ha estado en el ADN de la Universidad”.

Asimismo, Reigosa puso en valor el trabajo de Elena Rivo, comisionada de Coordinación Institucional, y de Jacobo Porteiro, coordinador de la comisión responsable de elaborar el plan. Y destacó que se trata de un documento “vivo”, ya que habrá un equipo responsable de actualizarlo “al menos, una vez al año”.

El Plan Estratégico facilitará que la UVigo “forme parte de la solución” frente a los problemas económicos y sociales de Galicia. “Estamos deseando formar parte de esos consorcios para tener más y mejor empleo, un mejor desarrollo social, justicia e igualdad”, enfatizó.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, destacó por su parte que el documento no solo constituye el plan estratégico de la Universidad, sino el “del sur de Galicia y de toda la comunidad”.

“En la medida en la que la Universidad trabaje y tenga éxito en estas líneas, será un éxito para ellos y para toda Galicia”, apuntó.

Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), citó la formación a lo largo de la vida, la internacionalización y la digitalización entre los retos de futuro para la UVigo, a la que situó “en una situación de partida inmejorable”, tal y como atestiguan diferentes rankings, para ofrecer una formación “que responda a los retos de la sociedad”.

Respecto al traslado de títulos a la ciudad, Vieites evitó posicionarse: “Somos respetuosos con la comunidad universitaria. Ellos tienen que decidir y desde el mundo empresarial creemos que todo lo que sea bueno para la institución y los alumnos será bueno para las empresas”.

Por su parte, el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, comentó que el Plan Estratégico 2021-26 facilitará a la UVigo “estar a la altura de lo que demandan los actuales tiempos convulsos”. “Es un documento esencial pare vehiculizar las zonas de paso entre la Universidad y la sociedad. Se coloca más cerca de lo que nunca estuvo”, concluyó.

Más de 500 empleados y alumnos firman un manifiesto contra la mudanza

Entre los objetivos del nuevo plan estratégico figuran una oferta de títulos “plurilingüe, sostenible y de calidad”, tanto presencial como en línea, y ajustada a las demandas del entorno, así como programas formativos con las empresas. La defensa de la lengua y de la igualdad y la internacionalización serán tres valores transversales de una hoja de ruta, destacó Elena Rivo, que permitirá a la UVigo “mejorar la vida de las personas y de su entorno socioeconómico”.

Preguntado por las negociaciones para el traslado de “centros y servicios al centro”, tal y como recoge el documento, Reigosa avanzó que se encuentran “en stand-by” a la espera de que los centros se posicionen. “Las conversaciones con Zona Franca están muy avanzadas para disponer de uno, dos o tres edificios en López Mora, que está a un tiro de piedra de Torrecedeira. Las negociaciones respecto a la ETEA son más complejas porque implican a varias instituciones. Pero estamos ante una ventana de oportunidad que no deberíamos dejar pasar”, subrayó.

Respecto al antiguo recinto militar de Teis recordó que el CSIC trasladará allí sus instalaciones de Bouzas y Porriño, lo que ya conformará un importante polo de investigación marina al que se unirá la Universidad de la forma que decida. “La más rompedora”, añadió, incluiría el movimiento “de una o varias facultades. “Se me critica por no tener interés en el Campus del Mar y no es así. Tengo el máximo interés”, reivindicó Reigosa.

Como parte del debate interno, el rector mantendrá una reunión virtual este viernes con el Personal de Administración y Servicios (PAS). Pero la propuesta ya ha originado el rechazo público de la oposición, liderada por Emilio Suárez, y de algún departamento.

A través de las listas de correo universitarias un profesor ha compartido un manifiesto contrario a la mudanza que ya han firmado más de 500 alumnos y trabajadores, entre ellos, exrectores, destacados catedráticos y responsables de centros. Demandan que el debate se inscriba en el proceso electoral que tendrá lugar en 2021 y que la medida esté sustentada por estudios técnicos.