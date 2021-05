El ladrillo ya crece en Vigo a un ritmo superior que antes de la pandemia

La pandemia ha supuesto un retroceso para prácticamente todos los sectores económicos. El turismo ha sido uno de los más golpeados, pero no el único. También el de la construcción ha vivido meses críticos, especialmente durante el confinamiento del año pasado, en las que la tramitación de licencias de obra nueva se frenó en seco. Muchos trabajadores tuvieron que irse al ERTE y los estudios de arquitectura estuvieron en niveles mínimos de trabajo. No obstante, en este inicio 2021, el sector está viviendo un momento esperanzador. Porque ya no es que se construya más que antes de la pandemia. Sino que la actividad está siendo mayor que en los meses previos a la llegada del COVID.