Investigan un nuevo caso de la variante india en Vigo

El brote con la variante india registrado en el buque Prometheus Leader, que permanece amarrado en el muelle de transatlánticos de Vigo, podía pasar de seis a siete positivos confirmados, según apuntan desde el Sergas. En este momento, a los dos ingresados en el hospital Vithas Fátima se le ha sumado un tercero mientas otro caso está pendiente de confirmación a través de PCR. De arrojar un resultado positivo, sería el séptimo infectado del brote y el cuarto hospitalizado. Los ingresados evolucionan favorablemente y el brote permanece controlado

Además, el jefe de laboratorio de este centro sanitario, Tomás Camacho, afirmaba ayer que las vacunas son efectivas ante esta subvariante india detectada en Vigo, aunque no tanto como otras mutaciones como la sudafricana o la británica. Al ser un foco muy cerrado y estar todos los contactos ya en cuarentena, se espera no obstante que no se produzca transmisión comunitaria del virus en Vigo, aunque todo apunta a que más marineros del buque Prometheus Leader den positivo en los próximos días.

Prudencia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "prudencia" ante la presencia de la variante india del coronavirus en Galicia. "La situación es estable", ha añadido el titular del Gobierno autonómico, que ha reconocido la preocupación de las autoridades sanitarias ante este brote porque "no es una variante fácil" y tiene un mayor índice de contagios.

El Servicio Gallego de Salud seguirá "monitorizando el barco" y supervisando a los tripulantes que no han sido hospitalizados, ha añadido.

Feijóo ha apuntado que en Galicia ya circula "todas las cepas" del coronavirus, algo que ha atribuido a que esta comunidad es "lugar de paso" con frontera hispano-lusa cercana y una litoral atlántico por el que "llegan muchos barcos" de diversas partes del mundo.

La variante india "nos preocupa", ha indicado el presidente gallego, pero ha precisado que la variante británica continúa siendo, por ahora, la mayoritaria en Galicia.

El Sergas reclama más control en los puertos

Si bien el Gobierno ha impuesto en los últimos días que todas aquellas personas que procedan del gigante país asiático tienen que pasar una cuarentena obligatoria, lo cierto es que las medidas llevadas a cabo hasta ahora en los muelles y en los puertos no han sido totalmente eficaces para provocar la llegada de nuevas variantes a España. Por eso el jefe de Microbiología del área sanitaria de Vigo, Benito Regueiro, reclama un mayor control en los muelles y aeropuertos.

“Es necesario que se preste una especial atención a la vigilancia en los puertos y terminales internacionales. Está claro que están entrando variantes por estas vías de entrada, por eso es necesaria una supervisión más fuerte”, reclama.