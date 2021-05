La danza no quiere bailar sola: pide un "plan de ayuda específico"

Sin ayudas, con heridas todavía abiertas por las restricciones tras más de un año de pandemia y a menos de dos meses de tener que bajar las persianas por la finalización de la temporada. Es la “complicada” coyuntura en la que se encuentra el sector de la danza, uno de los grandes “olvidados” de la crisis del COVID, según denuncia Ana Paula Vega, presidenta de la asociación Vigo por la danza y una de las portavoces de la plataforma RescatArte. Pide un plan de rescate concreto para su gremio que le permita ver la luz al final de túnel, agua en medio del desierto.

“El sector de la danza está muy afectado. Estamos trabajando al 50% de nuestra capacidad por la limitación de aforo. La mayoría de las ayudas ofrecidas por la Xunta y el Gobierno central no las podemos solicitar al no tener un epígrafe específico en el CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). En las bases reguladoras de dichas ayudas, no aparecemos, por lo tanto, nos quedamos en tierra de nadie”, denuncian desde la plataforma, creada para servir de “herramienta de unión” al sector de las enseñanzas artísticas en Galicia. “Solo se habla de la hostelería y del ocio nocturno, pero hay muchos más negocios y sectores muy afectados. El día 27 de enero, las escuelas de danza y música también tuvimos que cerrar nuestras puertas, ya que así lo determinaba el DOG (Diario Oficial de Galicia) del 26 de enero”, añaden.

Uno de los puntos conflictivos en su hoja de ruta marcada por las autoridades para sortear los contagios es el baile con contacto físico, que está prohibido incluso entre convivientes. “Es la única comunidad autónoma en la que existe esta limitación”, lamentan. Según concreta Ana Paula Vega, esto supone una caída de los ingresos del 30 al 40% en las escuelas multidisciplinares, porcentaje que engorda hasta el 70% en los centros especializados en los bailes en pareja. Para mostrar su descontento con esta medida, el gremio salió a la calle el pasado 19 de septiembre. En la ciudad olívica, el acto se desarrolló en la céntrica Porta do Sol.

"Solo queremos que la administración pública tenga en cuenta al sector cultural y artístico, que no lo abandone" Ana Paula Vega - Presidenta de Vigo por la danza

“Han pasado casi ocho meses y todavía seguimos a la espera. Solo queremos que la administración pública tenga en cuenta al sector cultural y artístico, que no lo abandone. No es coherente que una pareja o un matrimonio puedan estar juntos en un hotel y tengan que bailar con distancia interpersonal. De ese modo, ¿podríamos dar clases con contacto entre convivientes en un hotel?”, se pregunta Vega.

La esperanza del gremio reside ahora en la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic). El pasado 15 de abril, representantes de la plataforma RescatArte se reunieron con el director de Agadic, Jacobo Sutil, para trasladarle propuestas para la mejora del sector de la danza después de que la entidad solicitase a la ciudadanía a través de la web ideas para incorporar en el nuevo proyecto “Plan Integral de la Danza”. “La reunión fue fructífera, nos sentimos escuchados. Estamos a la espera de gestionar los trámites pertinentes para el avance de dichas propuestas”, concretan.

Riesgo de contagio

Laura Bouzas, propietaria de la escuela de danza Esséns, asegura que, en base a las estadísticas elaboradas por el sector, el riesgo de contagiarse en una clase de baile, en las que es obligatorio portar mascarilla, es “irrisorio”. Precisamente, añade que uno de los hándicaps más importantes es la obligatoriedad de llevar cubrebocas: “Por culpa de eso, mucha gente no quiere venir”. En su caso, el desplome de los ingresos, de “más del 40%”, lo combate con un crédito ICO: “Sin ayudas directas y con el verano tan cerca, es lo que nos empuja para seguir abriendo”.

Radiografía similar traza Rubén Ventoso, jefe de estudios del departamento de danza en Coppelia. “No hemos recibido ayudas. Los ingresos han caído y los gastos han aumentado: hemos tenido que invertir para cumplir el protocolo anti-COVID. No entiendo que, con mascarilla y siguiendo a rajatabla las medidas de higiene, no pueda haber contacto en el baile, al menos, entre convivientes. El sector de la danza mueve mucho dinero, mucha gente vive de él, pero no está valorado ni apoyado institucionalmente”, anota antes de exigir a la administración pública un plan de rescate específico.