Todos los positivos del buque confinado en Vigo tienen la variante india

Mucho se ha escrito y hablado en las últimas semanas sobre la famosa variante india del coronavirus. Pues al igual que sucedió con la sudafricana el pasado enero, los primeros casos en España se han registrado en Vigo. El Servicio de Microbiología del Álvaro Cunqueiro confirmó ayer que el brote generado en el interior del barco Prometheus Leader retenido en el puerto de Vigo está provocado por la variante india después de que estos días procediesen a la secuenciación de las muestras, procedentes del hospital Vithas Fátima. El jefe de servicio de Microbiología de Vigo, Benito Regueiro, confirma que los seis positivos están contagiados con esta cepa, la B1.617. Concretamente se trata de la mutación dos, que aunque es altamente transmisible, lo es menos que las otras dos y además es sensible a todas las vacunas que se están suministrando contra el COVID. El laboratorio vigués ya ha remitido los datos de la secuenciación de las muestras a las autoridades internacionales.

Pese a las alarmas que la variante india ha desatado en los últimos días, especialmente por las imágenes de colapso del sistema sanitaria del país asiático, las autoridades sanitarias gallegas hacen un llamamiento a la calma. Porque el brote está controlado. “Está muy localizado, no hay riesgo de transmisión comunitaria”, afirma Regueiro. “Es una situación muy cerrada, se ha gestionado desde el principio y es complicado que se nos pueda escapar de las manos”, añade. Y es que las 22 personas de origen asiático que forman la tripulación del buque se encuentran confinadas. Y entre los seis contagiados, dos permanecen ingresados en el hospital Vithas Fátima, aunque están estables y evolucionan favorablemente. No obstante, al pasar tanto tiempo juntos en el interior del barco, el Sergas reconoce que pese a que 16 de los marineros han dado negativo en la PCR, podrían dar positivo en los próximos días, todos presumiblemente con la variante india.

Todas las mutaciones del COVID que se están descubriendo en los últimos meses, apunta el jefe de Microbiología del Cunqueiro, se deben al confinamiento. “Es la respuesta al encierro de la población que se vivió a nivel mundial, son vías de escape que encuentra el virus”, apunta Benito Regueiro. El microbiólogo vigués pone el foco en la entrada de las nuevas variantes por los puertos y los aeropuertos internacionales, por eso pide un mayor control en estas vías de entrada en un país. “Es imprescindible que se vacune cuanto antes a todo el personal de los puertos y los aeropuertos. Hay que poner una especial vigilancia en estas zonas porque está claro que son una vía para que entren nuevas mutaciones del virus”, defiende.

El buque Prometheus Leader perteneciente a la naviera NYK, con bandera de Singapur, procedía de Gran Bretaña y más de la mitad de sus 22 integrantes son de origen indio, lo que puso en alerta al área sanitaria de Vigo por si alguno de los casos pertenece a la variante de ese país. Este Ro-Ro de 190 metros de eslora es uno de los habituales en la terminal viguesa asignados a las rutas de exportación al norte de Europa de los vehículos de Stellantis, entre otros fabricantes. Cuando arribó en el mediodía del pasado martes a Bouzas procedía del puerto británico de Southampton, y fue allí de donde se sospecha que uno de sus tripulantes comenzó a enfermar. Al mostrar síntomas compatibles con los del COVID, fuentes portuarias aseguran que al poco de amarrar el Prometheus Leader lo condujeron al hospital Vithas Fátima.

La confirmación del contagio se produjo al cabo de unas horas, momento a partir del cual, además de suspender la operación de carga, se decretó el confinamiento del buque. Al trascender la inmovilidad del Ro-Ro de NYK, por la terminal viguesa se extendió el temor a que permaneciese atracado durante los 14 días preceptivos que obliga su confinamiento. Porque de ser así ocuparía un importante tramo en la ya justa línea de atraque con calado suficiente para buques de gran porte que ofrece Vigo. Finalmente fue trasladado a la terminal de transatlánticos, donde permanece atracado en la actualidad.

Evolución del COVID en Vigo

Respecto a la situación epidemiológica general en el área sanitaria de Vigo, hay que señalar que tras un día de descenso, en las últimas horas se volvió a registrar un aumento de los casos activos de COVID, ascendiendo ya a 939, la cifra más elevada desde el pasado mes de febrero. No solo eso, sino que a nivel asistencial hay que lamentar el ingreso de un nuevo paciente en UCI, por lo que actualmente se contabilizan doce enfermos con COVID en estado crítico.

En función de los municipios, hay que señalar la mejoría en la incidencia acumulada de nuevos casos por cien mil habitantes tanto a siete como a catorce días en Vigo, y también se aprecian mejoras en concellos como Cangas o Gondomar. El endurecimiento de las restricciones parece estar haciendo efecto en el conjunto del área sanitaria, que progresivamente mejora los datos, al menos en cuanto a incidencia.