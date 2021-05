Las vacunas blindan a los ancianos

Si los planes no fallan y salvo flecos puntuales, la próxima semana todos los mayores de 80 años del área sanitaria de Vigo –35.876– tendrán las dos dosis de la vacuna frente al SARS-CoV-2. Hoy hay ya unas 56.000 de diferentes edades que tienen la pauta completa. Casi una de cada diez. Sin este avance en la inmunización, la cuarta ola de la pandemia sería mucho peor de lo que estamos viviendo.

Los datos de hospitalización en la planta COVID del Álvaro Cunqueiro son una prueba de ello. En la actualidad, hay 21 contagiados ingresados, casi una sexta parte de los 119 que había hace tres meses, y solo uno de ellos supera los 80 años, cuando antes era el perfil más habitual. De hecho, la edad media de los positivos ingresados está en 60,42 años, 18 puntos menos que a finales de enero.

“Las cifras han cambiado mucho en hospitalización en planta”, cuenta la internista Ana López y destaca que ahora están “muy bien” con respecto a hace tres meses. “Antes, los ingresos de ancianos eran el pan de cada día y su mortalidad era muy elevada por ser pluripatolológicos. Al estar vacunados, es un cambio radical”, subraya. El octogenario ingresado no está vacunado por un cúmulo de diferentes circunstancias de problemática social. Ahora evoluciona bien.

Pese a este avance, el equipo de profesionales de la planta COVID pone énfasis en la importancia de mantener las medidas de prevención hasta no alcanzar la inmunidad de rebaño. En especial, piden que no se confíen y relajen estas precauciones en aquellos que ya han recibido la primera dosis. Hay unas 149.000 personas en el área en esta situación. Como cuatro de los seis infectados ingresados en el Cunqueiro de entre 70 y 80 años –los otros dos aún no habían sido citados–. “No tienen la inmunización completa”, recuerda la doctora López.

Sí han notado “una diferencia” si los hospitalizados –aquellos que desarrollan neumonía– tienen el primer pinchazo. “Aunque ingresan, la afectación pulmonar es menos grave, la clínica no es tan sintomática y se recuperan mucho antes”, detalla la internista. Pero subraya que, pese a que los efectos sean más suaves, también “se infectan y se complican”. “Aunque tengamos pocos, habelos hailos”, incide.

En el Cunqueiro, en la actualidad, no hay ningún ingresado con la pauta completa de vacunación, pero la doctora recuerda que estos también se pueden contagiar y, aunque lo pasen de forma asintomática, pueden ser “foco de transmisión”. De ahí la necesidad de que toda la población mantenga las medidas de prevención hasta inmunizar a la mayoría.

Salvo un caso de 32 años, el grueso de los ingresos por COVID se concentra entre los 69 y los 40 años: 6 de 60 a 69; 1 de 50 a 59; y otros 6 de 40 a 49. Cuanto más jóvenes, menos pluripatológicos, pero muchos con algún factor de riesgo que los hace más vulnerables como el asma, la obesidad o el tabaquismo.

Subida de los críticos

Por el descenso de la edad media y por la inmunidad parcial de los que tienen la primera dosis, la estancia media en la planta COVID del complejo de Beade también ha bajado. “La mayoría no llega a la semana”, calcula la internista. Sí siguen siendo prolongados los ingresos en UCI. Ayer subían a once los pacientes con coronavirus en unidades de críticos en la red de hospitales viguesa.

El área sanitaria de Vigo registró ayer el primer descenso de casos activos en 18 días. Pero solo descendió en uno y se debe más a un elevado número de altas –53, el tercero mayor en este periodo– que por uno bajo de nuevos casos –fueron 52, el octavo mayor–.

La incidencia (IA) a 14 días baja también un punto y se pone en 144 nuevos diagnósticos por cada cien mil habitantes, pero es el segundo valor más alto desde febrero. Sí se percibe una mejoría más sostenida –de 5 días– en la IA a 7 días. El jueves estaba en 69, frente a los 81 del sábado. En los centros educativos no universitarios, los contagios suben a 198 y las aulas cerradas, a 23.

La hostelería en Gondomar

A nivel municipal, son pocos los municipios que empeoran. Entre ellos, Nigrán, Moaña y Porriño. Tui ha mejorado mucho en la última semana. Gondomar también progresa algo, pero no lo suficiente y Sanidade elevó ayer las restricciones al nivel alto, por el que su hostelería no podrá servir en el interior. Se suma a Ponteareas y Salceda. El resto permanece igual.