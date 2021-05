A la madre de quien porta esta espléndida curva, inolvidable Eugenia, la vi yo con otra como esa pero con ella adentro. ¡Qué rápido pasa la vida! La foto fue tomada hace unos años y ya anda por ahí correteando Ian, ese ser que se anunciaba con esa pregunta inquietante con la que quien veis, Nicole, la hija de Eugenia, acudió a una manifestación de mujeres: ¿Tendré futuro? La imagen viene al pelo ahora que llega el Día de la Madre, pero la traemos aquí porque forma parte de las que aparecen en el libro del fotógrafo vigués Víctor de las Heras “Vitín”, que acaba de llegar a las librerías. Con un prólogo de María Xosé Porteiro, Galaxia ha publicado “Muller en loita” que, con la mujer como exclusiva protagonista, cuenta en más de 400 fotos la historia reciente de las movilizaciones ciudadanas en Galicia en la segunda década del siglo XXI, entre 2010 y 2021. Un libro que tiene todos los visos de ser un gran reclamo editorial, en el que estallan imágenes del largo recorrido de Vitín por manifestaciones de todo tipo, sea sanidad, refugiados, 15M, feministas, contra la violencia machista... con la mujer en el eje. Tiempos de crisis, lucha y revolución feminista.

Con Victoria, en casa del pintor Lodeiro

¿Es una casa o una sala de arte con obra del mismo autor? Estuve tomando un café con Victoria Rodríguez, mujer del pintor Lodeiro, en esa casa suya que el artista habitó los últimos tiempos de su vida y desde la que podía contemplar en toda su dimensión la ría de Vigo. Se cumplen en septiembre 25 años sin “el pintor de Vigo”, que falleció en 1996 dejando obra entre particulares y museos como el Reina Sofía o, por hablar de uno gallego, en la rica colección de arte de Afundación. Victoria, que es caparrosina, tierra de barrancos y de las Bardenas Reales que gustaba a Lodeiro, me fue enseñando la casa y no hay pasillo o habitación en la que no exista memoria del pintor que, si subes al cuidado trastero, llega a ser sorprendente, ordenada y apretada. Ruth Lodeiro, su hija artista, quisiera que alguna institución celebrara con una exposición ese 25 aniversario, para el que allí mismo, en la colección familiar, hay obra catalogada muy representativa de todos sus períodos y mejores cuadros, dibujo y grabados. Igual que hay cafés cantantes, el nuestro fue un café pictórico entre obras y palabras de Victoria sobre ese inolvidable pintor nacido en la Falperra y crecido en Teis, del que recuerdo una magna exposición en la Casa das Artes en 1995, un año antes de su muerte. Habría que hacer otra en su 25 aniversario. Lo merece.

Mi baile agarrado con la Cicciolina

Veo en el digital Vigo-É una buena entrevista nada menos que a la actriz porno y parlamentaria Cicciolina de Eduardo Rolland, que fue mi colega en FARO unos cuantos años como lo fue otros tantos pero antes su padre Joaquín, que le dio el ser, apellido y gusto por la noche que con ambos compartí en tiempos diferentes ¡Vaya carrerón! Entrevista Rolland a Cicciolina en conferencia con Italia y me trae recuerdos de su venida triunfal a Vigo en 1987, contratada por un Telmo’s entonces en apogeo como empresario de la nuit. Nunca tantos periodistas se reunieron para recibir a nadie en Vigo. Tengo ya edad para contar historias de abuelo cebolleta pero también la suerte de tener restringida mi memoria aunque no olvido esa noche en que la pornostar sacó a bailar un “agarrado” a un pobre incauto como yo en una actuación en petit comité. ¡Qué bien bailaba “tete a tete” la italiana! Se dijo por ahí la maldad de que estaba desnuda. ¡Mentira, llevaba botas de media caña!