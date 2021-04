En la Serra da Groba

Cuando hicimos la foto allá por la Serra da Groba ya les dije que alegraran la cara, que todos estábamos felices tras la comida en Casa Paco, pero les dio por afinar una cara de salida de Misa solemne. Pero no, les juro que sonríen bajo el antifaz antivírico. Nos fuimos a comer sin transgredir normas COVID a Casa Paco el otro día, y con sobriedad: un caldo gallego, empanada de cocido, almejas a la marinera y cabrito, rematando con piña flameada con crema catalana. Estos que veis con José Pérez y María Elena González en primera línea y centrales, que para algo son los propietarios del local, son el demandado pintor Raúl Velloso (izda., abajo), el experto setólogo José Mallo (detrás), el periodista Luis Piñero a su lado con nuevo look craneal, el vendedor de la ONCE Roberto González que pasaba por allí y le hicimos posar a ver si nos daba suerte y, a la derecha de todo, el incombustible licenciado embozado Morales.

Una calle de Vigo para Soto

Una buena idea se le ha planteado a nuestro alcalde Caballero. Y es que ya hace unos cuantos días ha entrado por el Registro Municipal una propuesta de la Fundación Vigueses Distinguidos, con la firma de su presidente, Juan M. Vieites, secretario general de Anfaco y ahora de la Confederación de Empresarios de Galicia: la petición de una calle para el exalcalde vigués Manuel Soto, que rigió nuestra ciudad desde los albores de la Democracia hasta 1991. Tal propuesta, con la que seguro está ilusionada su mujer, la pintora Puri del Palacio, aunque no ella sola sino muchos vigueses y amigos que ha dejado tras su precoz fallecimiento, está bien documentada en varios apartados, sea el de su perfil humano, social, político... y acompañado de reflexiones que avalan este deseo que surge nada menos que del seno de los Vigueses Distinguidos. La nota acaba refiriéndose a decisiones que se tomaron bajo su mandato como la construcción de los nuevos juzgados, la llegada de reactores al aeropuerto, implantación del Hospital Meixueiro, la nueva estación de Renfe, el centro de atención a drogodependientes, la Casa de Acogida a Mujeres Maltratadas, la construcción de túneles en Plaza de España y de América, el saneamiento del Lagares y otros logros que aquí no caben. Ojalá tenga esa calle, que mereció su amor a Vigo.

Un trío Paz Andrade cumple

Yo creo que fue el día de San Jorge, el pasado viernes, cuando nuestro recordado Valentín Paz Andrade cumpliría 121 años, si hice bien las cuentas. Pero su familia, por lo que toca a su hijo Alfonso Paz-Andrade y su nuera la siempre amable Elisabeth Taylor, tiene más razones para celebrar ese día porque en la misma fecha su nieta Sabela cumplió 30 años y su nieto Valente, 48. Parece que tal confluencia se hizo para ahorrar tiempo felicitatorio, un tres en uno, pero no, fue el azar. No creo que hayan podido celebrarlo juntos porque Valente está en Madrid y Sabela en Londres, cada cual en lo suyo, y el COVID no facilita los desplazamientos. Pero a quien no olvidamos es a Pilar Rodríguez de Prada, viuda de Valentín, la matriarca, que cumplió ya 101 y tan bien nos atendió cuando fuimos a hacerle sus Memorias en su casa de Samil, donde llegó a posar junto a la silla y sombrilla que guardaba de su infancia, hace 95 años. Un beso, Pilar y p’alante.