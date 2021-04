Ofensiva para la venta de locales comerciales

Desde Teis, Calvario o San Roque, pasando por Samil, As Travesas o Camelias hasta Plaza España e Hispanidad, sin olvidar tampoco el conglomerado Príncipe-Don Bosco-Progreso o Torrecedeira y Pizarro... Resulta prácticamente imposible encontrase con alguna calle donde no haya algún local comercial cerrado. Locales con negocios que precisamente estaban abiertos antes de la pandemia pero que la crisis económica derivada de ella se han llevado por delante. En lugar de ropa, calzado o menaje lucen ahora anuncios de inmobiliarias o particulares que buscan desprenderse o sacar rédito de su inmueble. Si ya el volumen de bajos comerciales cerrados era ya antes notable, la pandemia no ha hecho sino agravarlo. Los propietarios están teniendo serios problemas para alquilarlos, es decir, para encontrar un nuevo inquilino que emprenda un negocio en las instalaciones.