El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reprobó que el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, haya culpado a la Xunta de “hacer caja” con la pandemia, y apuntó que Galicia, al igual que el resto de autonomías, recibió recursos para “gestionar en el ámbito de las administraciones públicas autonómicas”.

“Si la FEMP no consigue fondos, no creo que las responsables sean las comunidades autónomas”, advirtió el mandatario gallego antes de dejar claro que“será responsable primero quien no consigue los fondos y segundo, quien no los da”.

Tras el balance de datos y remarcar que ahora Galicia tiene el foco puesto en los Next Generation, advirtió que, según las cifras del cierre del ejercicio autonómico, Galicia tuvo un gasto extraordinario por la pandemia de 629 millones, 90 más de los recursos recibidos desde el Estado. Por ello, apostilló que determinadas declaraciones “se caen” por sí mismas.