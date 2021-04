El doble de vacunados que de contagios

El objetivo de tener a toda la población de más de 80 años inmunizada se va a acercando. Según datos del Servicio Galego de Saúde, de los 35.876 registrados en los centros de salud de los 26 municipios del área, el 75% ya tiene las dos dosis –en concreto, son 27.079–. Estos días, continúan con los restantes en el Álvaro Cunqueiro, junto a pacientes de alto riesgo.

La vacunación a domicilio de grandes dependientes también va cumpliendo objetivos. Con 150 visitas, hoy, está previsto que concluya la primera ronda a las alrededor de 2.700 personas que componen este colectivo. Para algunos ha sido la primera y también la última ya que, desde el 22 de abril, una vez autorizado, se empezó a utilizar con ellos el preparado de Janssen, que requiere una sola dosis.

La campaña continúa también en el principal punto de vacunación del área, el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). En el grupo de edad de 70 a 79 años están ya con la “repesca” de personas que fallaron a anteriores convocatorias. Ayer estaban convocadas 1.500. Hoy son 6.516 y, mañana, 2.884, entre las que también hay personas de 69 años que cumplen los 70 en 2021 y que serán vacunadas con AstraZeneca. En total, son 10.900 en tres días.

El área vuelve al farolillo rojo de incidencia en Galicia

La inmunización es la principal esperanza y estrategia frente a la expansión del virus, que sigue acelerándose en la comarca y su metrópoli. De hecho, el área sanitaria viguesa alcanzó ayer a la pontevedresa en datos de incidencia acumulada (IA) a 14 días y comparten el farolillo rojo en la comunidad. Con 141 nuevos casos por cada cien mil habitantes se aproxima al riesgo alto de transmisión –a partir de 150– y supera en 43 puntos la media gallega. Y su IA a 7 días –de 80–, hace prever que siga empeorando.

También la presión asistencial sube en las plantas de los hospitales vigueses, con cuatro infectados más hasta los 39. En las unidades de críticos continúan ocho.

El comité clínico de Sanidade vuelve reunirse hoy para revisar las restricciones por municipios. El área llega con 8 de sus 26 concellos con incidencias por encima de los 150 nuevos casos por cien mil habitantes en dos semanas, el umbral fijado como referencia por para acceder al nivel de limitaciones medias. De ellos, Vigo (173), Cangas (166) y Gondomar (210) ya las tienen. Además, Ponteareas (192) está desde ayer en el siguiente peldaño, el alto, por el que sus locales de hostelería no pueden servir en el interior.

De los otros cuatro municipios en peor situación, es previsible la subida de Nigrán al nivel medio de restricciones, al registrar una IA de 153 nuevos casos a 14 días y empeorar en la última semana –IA de 91–. Son llamativas las malas progresiones de Tui y Salceda. El primero tiene una incidencia de 156 a 14 días, pero 144 de estos puntos corresponden a la última semana. Algo similar acontece con el segundo, con una IA a dos semanas de 175 y de 142 a siete días.

El caso de Arbo es el menos claro en cuanto a la modificación de las normas ya que, aunque supera el umbral de 150, lo hace con menos de diez positivos y ha mejorado en la última semana.

Test a la mitad del campus

Por los niveles de incidencia en la urbe y por la expansión de las variantes del virus conocidas como brasileñas, el Sergas puso en marcha ayer un cribado entre el alumnado de hasta 35 años del campus olívico de la Unidad de Vigo. Ha seleccionado a 6.000 estudiantes, la mitad de los alrededor de doce mil que tiene. Los ha avisado por SMS de que pueden retirar un kit de autotoma de muestra de saliva en cuatro conserjerías –la de Ciencias Experimentales, la de Económicas y las de Industriales tanto en el campus como en Torrecedeira– hasta el jueves. Las entregas se deberán realizar entre mañana y el viernes a personal del Sergas en el pabellón de deportes de Marcosende, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas.

Casi tres de cada cinco fallan en los cribados

Ya sea porque no pudieron, no recibieron bien la cita o, simplemente, no quisieron, casi tres de cada cinco citados a tres de los últimos cribados poblacionales organizados por el Área Sanitaria de Vigo no acudieron a la cita. Solo lo hizo el 41,8% de ,los 21.100 convocados.

Los que mejor respondieron fueron los habitantes de Gondomar, donde la expansión del virus está arrojaba ayer la mayor tasa de incidencia del área. Es el único de los cuatro dispositivos en el que fueron más de la mitad de los citados. En concreto, el 53,7% de los 5.010 llamados. Sirvió para detectar siete contagiados asintomáticos –el 0,26% de las pruebas– y evitar que pudieran transmitir el virus sin darse cuenta.

En el conjunto para Tomiño y O Rosal la participación fue del 46,9% de los 4.982 llamados y no se localizó ningún infectado.

En donde el porcentaje de positivos fue mayor fue en el cribado de la ciudad de Vigo. Entre los 3.779 que acudieron –el 34%– había 16 contagiados asintomáticos –el 0,4%–.