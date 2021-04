Un 24% de mujeres maltratadas con protección policial, pero sin orden judicial

Policía Local, Nacional y Autonómica se reparten en Vigo la protección de las víctimas de violencia de género, si bien en el último caso solo se ocupan de mujeres con riesgo medio o bajo. Las condiciones, sin embargo, han cambiado. Las órdenes de protección ya no llegan solo por vía judicial, pues la entrada en vigor del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior, obliga ahora a las fuerzas de seguridad a evaluar riesgos y realizar un seguimiento independientemente de que haya medidas judiciales.

Número de casos

En Vigo, el último año, se evaluaron 243 casos y el número de mujeres sin protección judicial creció un 24% entre las 62 nuevas víctimas que llegaron a la Policía Local, con los perjuicios que conlleva. Si el agresor se les acerca no comete quebrantamiento, un delito que lleva aparejada prisión en muchos casos. Estas víctimas, junto a las 29 consideradas de alto riesgo y las 9 de riesgo extremo, son las más difíciles de proteger, según reconoce José Armando García Beiro, oficial que dirige la EVAP desde hace más de una década.

Veinticuatro horas protegida

Aunque el equipo se ocupa de la protección de las víctimas veinticuatro horas con un teléfono móvil a modo de cordón umbilical –cada una tiene asignada a un policía, si bien un policía se ocupa de varias víctimas y realizan seguimientos y vigilancias–, también reciben numerosas consultas. “No me atrevo a decir qué caso es más grave, porque el maltrato psicológico que es tan difícil de probar, causa en ocasiones más daño que una paliza. Esta semana vino una chica a consultar si podía denunciar a su marido. Dice que la desprecia todos los días y que ante ese menoscabo lleva seis meses a tratamiento. Me preguntaba ¿si no soy capaz de que mi madre me crea, me vas a creer un juez?, porque mi marido es encantador con todos”, relata Beiro.

Una decena de grandes agresores en prisión

Aunque en Vigo no hay grandes quebrantamientos de la orden de alejamiento, durante el 2020 la Policía Local registró 13 casos, de los que 9 se resolvieron por procedimientos de juicio rápido. En este momento una docena de grandes agresores permanecen en prisión, lo que da tranquilidad a sus víctimas. Instituciones Penitenciarias alerta a la EVAP si van a tener un permiso o salir para que puedan avisar a la víctima y organizar un plan especial de protección. Entre las afectadas se encuentra una mujer que sufrió múltiples y continuadas agresiones sexuales. Los amigos de su pareja iban de visita y él se las ofrecía.

Caballero: "La violencia machista es un horror a erradicar"

Sin duda los intentos de homicidio y asesinato, o las agresiones sexuales a mujeres y niños son los casos que más afectan a los agentes, como personas y como policías, porque tienen que estar muy atentos en su protección.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destaca la actuación de la EVAP y muestra “todo el apoyo social, económico y policial a las mujeres víctimas de violencia de género”, a la vez que incide en que la violencia machista “es un horror que hay que erradicar”.

Un cuchillo en el cuello o un radiador eléctrico en la bañera

En el día a día del equipo de apoyo a las víctimas de violencia machista hay casos que les han marcado profundamente. Como la enfermera cuya expareja quiso matarla y le clavó un cuchillo, que se le rompió, en el cuello. Tras convencerlo para conseguir que la acercara al hospital, ella tuvo que abrir la puerta del coche con el pie y acudir arrastrándose a Urgencias mientas sujetaba el cuchillo para intentar frenar la hemorragia. También el caso de la mujer a la que su marido quiso matar tirándole un radiador eléctrico mientras se bañaba. Ella estaba inconsciente y tenía marcas de que alguien había querido asfixiarla en el cuello pero no recordaba más, hasta que le dieron de alta en el hospital y al llegar a su casa quiso tomar un baño para relajarse. En la bañera le vino del flash de todo lo ocurrido.

No siempre las víctimas quieren la protección que se les ofrece. “Tenemos que conocer su vida, con quien se relacionan... A veces vuelven con el agresor y nosotros tenemos que denunciarlo”, explica Beiro.

Española, de entre 20 y 49 años y agredida por su pareja

El confinamiento frenó en seco las denuncias de violencia de género y hubo pocas incidencias, aunque la EVAP se mantuvo alerta con una evaluación continua de las mujeres protegidas. En septiembre y octubre se registraron de nuevos grandes picos. El perfil de la víctima es una mujer española de entre 20 y 49 años, agredida por su pareja. De las 243 evaluaciones, en 52 no se apreciaba nivel de riesgo, en 90 era bajo, en 68 medio, en 24 alto y en 9 extremo. Los agresores, por su parte, tienen entre 30 y 59 años y son mayoritariamente españoles. A lo largo del último año la EVAP realizó 302 oficios judiciales y 4.007 gestiones informando sobre el control de víctimas de violencia. También se dieron de baja 60 órdenes de alejamiento, 48 por vencimiento de la medida y 12 por resolución judicial.