Vigo, más cerca de Lisboa desde este 25 de abril

Una "Terra da fraternidade" conectada por un tren aún más rápido. Coincidiendo con su festividad nacional, Portugal inaugura el nuevo "Intercidades" entre Lisboa y Valença do Minho que permitirá recorrer los 466 kilómetros que las separan en 5 horas y 12 minutos.

Este nuevo servicio puede alcanzar una velocidad máxima de 220 km/h gracias a las locomotoras Corail de la serie 5600, la misma que los AlfaPendular que cubren los servicios de alta velocidad lusos.

De esta forma, Vigo y Galicia reducen los tiempos hacia el resto de Portugal al ser necesario el transbordo El servicio, que será inaugurado formalmente mañana lunes por el presidente Antonio Costa, amplía las mejoras inauguradas en julio de 2019 hasta Viana do Castelo.

El Intercidades saldrá a las 6:48 de Valença y llegará al mediodía a Lisboa, con un precio base de 29'80€

La línea del IC Norte efectúa 22 paradas en ciudades como Aveiro y Coímbra antes de llegar a la capital lusa. Sin embargo, el gobierno portugués tiene previsto un nuevo trazado que conecte directamente Valença do Minho y Porto por Braga, priorizándolo sobre las conexiones con Madrid por Aveiro o Badajoz.

El Tren Celta diésel seguirá operando por problemas con la electrificación en el lado español

Sin embargo, este avance no se notará aún para los viajeros gallegos cuando se retome el servicio internacional tras el cierre de fronteras y deberán seguir viajando en un tren diésel.

Los conocidos como "camellos" del Tren Celta seguirán operando pese a sus menores prestaciones al ser los únicos que pueden avanzar por el tramo electrificado a 3kv entre el puente internacional del Miño y Vigo-Guixar en lugar de los 25kv de la red portuguesa o Vigo-Urzáiz.

El gobierno luso ha invertido 90 millones en la modernización de la línea mientras España aún no ha homogeneizado la tensión en el tramo de Guillarei a Guixar

La línea será vital para las futuras conexiones del Eje Atlántico con Oporto y Lisboa; ya que permitirá que los trenes recorrer todo el litoral atlántico de la Península sin cambiar de tren gracias a la ansiada Salida Sur de Vigo. Al sur del Miño, el gobierno portugués ya ha invertido 86'4 millones de euros en la modernización de la línea a 160km/h hasta Nine.

Los trenes Arco remodelados por Comboios de Portugal no cuentan todavía con la homologación pertinente para poder circular en ambas redes. Mientras, la operadora pública portuguesa ha reforzado también sus frecuencias regionales entre Valença do Minho -donde la línea se divide hacia Tui o Monçao- y Viana do Castelo.

A su vez, la operadora Arriva, que había anunciado un servicio A Coruña-Oporto en menos de tres horas, se encuentra evaluando su viabilidad tras el impacto del COVID-19 en el sector.