El SARS-COV-2 sigue su expansión en el área y se ha acelerado en la última semana. La incidencia acumulada (IA) a 14 días, el índice más robusto para comparar los diferentes territorios, subió ayer otros 4 puntos y está en 132. Hasta los 150, se mantiene en riesgo medio de transmisión. Sin embargo, en la IA a 7 días, en la que se fija ahora la Consellería de Sanidade para anticiparse con las restricciones a la más rápida progresión de las nuevas variantes, ya ha alcanzado el riesgo alto.

Está en 80 nuevos contagios por cien mil habitantes a siete días. Son 30 puntos más que la media gallega y es la cifra más elevada de todas las áreas sanitarias. Peor incluso que la de Pontevedra, que arroja el peor valor en la IA a 14 días –137–. ¿Qué quiere decir? Que la de Vigo evoluciona peor y está cerca de superarla también en este indicador más estable.

Según el último parte de Sanidade, el área viguesa registró el viernes 76 nuevos contagios. La tercera cifra más alta en dos meses. Aunque ha subido algo en la última semana, la presión hospitalaria se mantiene bastante estable, con 8 infectados en UCI y 32 en planta.

Empeora la situación de Nigrán y Tui, con unas IA a 7 días de 102 y 114 nuevos casos por cien mil habitantes. Aunque sus incidencias a 14 días aún no llega a los 150, todo apunta a que no tardarán y a que Sanidade podría elevar sus restricciones. Están ahora en el bajo y podrían pasar al medio, por el que se reducirían los aforos de la hostelería, como en Vigo, Cangas y Gondomar. Ponteareas entra el lunes en el alto, por el que los locales no podrán atender en el interior.

Por otra parte, siguen subiendo los contagios en los centros educativos. Los infectados en el colegio Bouza Brey, de Teis, suben ya a 20, según el último parte de la Consellería de Educación. El centro mantiene tres aulas cerradas y el Sergas hará un cribado. En las Calasancias se han detectado otros tres que han llevado a cerrar tres aulas. Los 181 positivos diagnosticados en 85 centros de toda la comarca han llevado a clausurar 14 clases, la mitad de las que están en esta situación en toda Galicia.