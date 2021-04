El peligro de no testar: mil vigueses al año dejan sin herencia a sus cónyuges

La anunciada reforma fiscal que pondrá fin a la exención sucesoria dispara la cesión de herencias en vida

El COVID y la anunciada reforma fiscal del Gobierno que pondrá fin a la exención sucesoria en Galicia, dispararon las consultas y cesiones en vida en las notarías en los últimos meses, pero el número de testamentos unipersonales cayó en el último año a la altura de 2015: se firmaron 46.092 testamentarías, frente a 48.131 del año anterior, aunque hay que tener en cuenta el parón que supusieron los tres meses de confinamiento tras el estado de alarma. “Lo cierto es hay personas reacias a testar, generalmente matrimonios jóvenes y sin hijos que desconocen que morir sin hacer testamento puede acarrear consecuencias no deseadas, como que en vez del cónyuge viudo hereden sus suegros, incluida la mitad de la vivienda común y también, de existir, de la empresa o negocio familiar”, advierte Jaime Romero, delegado vigués del Colegio Notarial de Galicia.

Las notarías de la ciudad olívica registraron durante el último año 6.062 testamentos y levantaron 1.132 actas de declaración de herederos, que corresponden a personas que fallecieron ‘abintestato’ por lo que hubo que designar a sus herederos. Esto indica que uno de cada seis vigueses no ha hecho testamento. El problema es que el derecho no entiende de sentimientos y el Código Civil antepone a los progenitores del fallecido a su cónyuge en cuestión de herencia.

“Los casados a menudo creen que, al fallecer ,uno de ellos toda su herencia irá a parar al otro aunque no hagan testamento, pero se equivocan. Si hay hijos o nietos, la herencia del cónyuge fallecido irá a sus descendientes directos, pero en caso contrario, les toca a los progenitores del fallecido, que se anteponen al cónyuge. El único elemento corrector es el usufructo del viudo de una mitad de la herencia”, explica Jaime Romero.

En un momento como el actual, con un concepto generalizado de la familia cada vez más nuclear centrada exclusivamente en cónyuges e hijos, algunas comunidades han antepuesto ya a los cónyuges frente a los ascendientes, caso de Navarra País Vasco o Cataluña. El resto de CCAA mantienen la normativa del derecho común con alguna medida especial en cuanto al usufructo del viudo, especialmente en el uso de la vivienda familiar. A la espera de nuevas modificaciones legales que tendrían que ser adoptadas por los políticos –hasta 1981 también heredaban los hermanos del fallecido sin testar antes que el cónyuge viudo–, los expertos recomiendan hacer testamento.

“Si no quieres que ocurra, haz el testamento joven, un documento ordinario muy barato que ronda los 40 euros con IVA incluido. En Galicia, si testas voluntariamente y te saltas a los padres no tienes que dejarles la legítima como ocurre en otras autonomías. Lo recomendable es que si quieres que la vivienda o la empresa que estás levantando con tu esfuerzo y el de tu cónyuge quede para el que de los dos sobreviva al otro, lo dejes resuelto. Claro que también puede que los progenitores hayan colaborado...”, apostilla el delegado del Colegio Notarial.

Tendencia

En los testamentos actuales lo habitual es, cada vez más, que los cónyuges se protejan entre ellos y en caso de hijos menores de edad o con discapacidad establezcan normas sobre la tutela por si en algún momento faltan los dos. El otorgamiento más común es el que se conoce como del uno para el otro y después para los hijos. Así, cada uno otorga testamento y atribuye al otro cónyuge el usufructo universal de sus bienes: el viudo o viuda seguirá disfrutando del patrimonio del difunto –que no podrá vender sin el consentimiento de los hijos–, y solo cuando fallezca, los descendientes recibirán su parte.

También existe un deber de los hijos de echar una mano a los padres o dar amparo a otros familiares si lo necesitan y para garantizarlo está el derecho de habitación o el usufructo de propiedad. El primer caso permite dejar el derecho a vivir en una casa, aunque se deje a otros como herencia. Así se autoriza a ocupar una habitación y usar la cocina y las dependencias comunes. “No se utiliza siempre, pero es un derecho personalísimo que también ampara a las tías solteras. A veces resulta un poco incordio, pero era voluntad del testador y tienes que aceptar que está ahí”, indica Romero, quien incide en que:. “El Código Civil tiene muchas soluciones para la organización de la vida y la familia. La gente a veces no está bien informada o no se le ocurre informarse o preguntar a un notario, que no te va a cobrar nada por la consulta”.

El notario asevera que en Vigo no hay costumbres especiales respecto a los testamentos: “Si tenemos muchas consultas y cesiones de herencias en vida ante las noticias confusas y contradictorias de quitar la exención del impuestos de sucesiones. Con los pactos de mejora y también deslumbrados por si luego hay problemas de fiscalidad y tienen que pagar por la herencia, alguno deciden darles todo a sus hijos. Nosotros, los notarios, tenemos que aconsejarles porque a lo mejor desnudan un santo para vestir otro. Si tienen a sus hijos en otras ciudades y les dan todo, tal vez llegado el momento no puedan vender su casa para ir a una residencia. Hay que ser cuidadosos, porque no sabes lo que vas a necesitar. Hay que dar lo que no se va a necesitar, asegurando que la persona va a responder si hace falta, porque Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita”.

CLAVES

Testamento joven por 40 euros En Galicia si testas a favor de tu cónyuge y te saltas a tus padres no tienes que dejarles legítima. El testamento joven cuesta 40 euros.

Derecho de habitación El testador permite a padres o allegados ocupar una habitación y las zonas comunes de una vivienda que heredan otros.