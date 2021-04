El IES previsto en el antiguo edificio del juzgado, en stand-by

Que Vigo necesita más institutos es una obviedad; primero por el desplazamiento de la población joven hacia los barrios de Navia y A Miñoca y también por la saturación de otros centros más antiguos que obligan a más de un centenar e alumnos a desplazarse a varios kilómetros de sus casas. Como alternativas se planteaban la construcción de uno nuevo o la utilización de uno de los edificios judiciales en calle Lalín que quedará vacío tras la mudanza de la actividad a la Ciudad de la Justicia.

Priorización por Navia

Desde la Xunta se han decantada por la primera opción como la más factible y adecuada para la comunidad educativa, mientras que el segundo proyecto permanecerá en stand-by hasta un estudio de las necesidades en la ciudad. Así, desde Educación se ha querido priorizar una de las más intensas y activas demandas que trae de cabeza a los cientos de familias del colegio de Navia, el CEIP Alfonso Rodríguez Castelao, que pasarían a contar con el primer instituto en el barrio, sin necesidad de saturar el IES Alexandre Bóveda o tener que desplazarse a más de 10 kilómetros hasta el IES de Valladares (centro que desde que acogió la adscripción del CEIP Castelao pasó de los 300 a los 500 alumnos).

Plan de Nueva Arquitectura

La priorización de este instituto no excluye el proyecto de dotar de servicios lectivos al edificio viejo de los juzgado, pero sí lo supedita a un informe sobre las necesidades educativas en la ciudad. Este informe, tal y como explicó la Consellería de Educación a FARO, se enmarca dentro del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, aprobado este pasado mes de marzo por el Consello de la Xunta.

Nuevas necesidades

El objetivo pasa por adaptar los centros escolares a las nuevas necesidades educativas, sanitarias y tecnológicas, y que supondrá una inversión de 191 millones en esta legislatura. Se trata de una iniciativa “pionera” que busca reforzar un nuevo modelo de colegios e institutos en la etapa postCOVID, donde la arquitectura tenga una orientación educativa vinculada a las nuevas metodologías de aprendizaje.

El Plan se está ahora trabajando con todos los agentes implicados –la semana pasada fue el turno de FOANPAS, que participó de una reunión con la delegado territorial– y “estamos estudiando las actuaciones concretas que se van a desarrollar. De hecho, la Xunta está comprometida con la construcción de un nuevo IES en Navia, lo que no excluye de dotar el edificio de los Juzgados de servicios educativos”, matizan desde la Consellería.

Redacción del proyecto del IES

En cuanto a la construcción de este nuevo instituto, la Consellería de Educación tiene reservado 50.000 euros para la redacción de este proyecto. Pero el mismo no se ha podido ejecutar debido a que la Xunta todavía no cuenta con el terrenos que acogerán el futuro centro educativo. Y es que sin saber de qué terrenos dispone no se puede rubricar el convenio.

Premio al CIFP Manuel Antonio

La Consellería de Educación viene de premiar con 40.000 euros al CIFP Manuel Antonio por un proyecto de innovación sobre la sostenibilidad en estos centros. Concretamente, y previa realización de un estudio de consumo y residuos, los alumnos del Ciclo Superior de Química fabricaron jabón a partir de aceite usado en las cocinas de la familia de Hostelería y Restauración; o geles hidroalcohólicos, tan necesarios con la pandemia.