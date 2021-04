¿Por qué se disparan los contagios en el área?

“Estamos asustados con la cantidad de ellos que están apareciendo de la socialización”, destaca el gerente del Sergas en Vigo, Javier Puente Prieto, y añade: “Creo que, como los datos eran buenos y estábamos con unas restricciones bajas, la gente se ha confiado”. Considera que el avance en la vacunación de los mayores también contribuye a restar preocupación entre la población.

El número de casos activos en el área ha aumentado en casi 200 en diez días –un 32%–. Hay 789 y 538 de ellos están en la ciudad. Es el 68% del total, cuando su población es poco más de la mitad. Así, Vigo rebasó ayer el umbral de los 150 nuevos casos por cien mil habitantes a 14 días, instalándose ya en el riesgo alto de transmisión. Y los datos de la última semana indican que va a peor: la incidencia a 7 días es de 89. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, resaltó que la subida es “muy fuerte” y advirtió de que “el resultado del incumplimiento es el contagio y el contagio puede suponer la muerte”.

Pero no es el único municipio con mala progresión. Ponteareas es el que presenta las incidencias acumuladas (IA) más altas: con 181 nuevos casos por cien mil habitantes está en riesgo alto a 14 días y sube a extremo en la última semana, con 131. También llama la atención Nigrán, que tras una buena temporada con pocos contagios, se dispararon en los últimos días con una IA a 7 días de 91.

En los centros educativos, destaca la situación del colegio privado Bouza Brey, con 16 contagios y 3 aulas cerradas, según el último parte de la Consellería de Educación.

El jefe de Microbiología del Chuvi, el doctor Benito Regueiro, explica que el pico de nuevos positivos registrado el miércoles se debe, principalmente, al rastreo de los contactos del elevado número de contagiados detectados en días anteriores. Realizaron casi tres mil PCR, una cifra que hace casi un mes que no alcanzaban.

Las variantes brasileñas y sudafricana comen terreno a la británica

Cuenta que las nuevas variantes también contribuyen a que estos números suban porque su mayor capacidad de transmisión. “Ahora es frecuente que esté toda la familia contagiada, cuando antes era raro”, señala el catedrático. Las comúnmente conocidas como brasileñas –sobre todo la P.1 y algún caso de la P.2– y la sudafricana –B.1.351– le comen terreno a la británica. Rozan el 12% de los casos en el área, minando la hegemonía de la B.1.1.7, que superaba el 95% y ha bajado al 86%. Pero aún no hay transmisión comunitaria de estas minoritarias. “Son brotes de gente más o menos relacionada”, explica el doctor Regueiro.

“El virus está circulando de forma más asintomática, pero cuando coge a alguien que tiene un sistema de defensa que no le funciona bien, le hace daño”, explica el microbiólogo. De ahí el bajo porcentaje que están ingresados: el 5%. Pero un contagio asintomático no es inocuo: “El virus sigue dividiéndose y sigue aprendiendo”.

Ante esto, la principal estrategia del Sergas son los cribados aleatorios. Pero la respuesta de las últimas convocatorias está siendo muy baja. “Tenemos capacidad diagnóstica pero necesitamos que la gente nos ayude”, pide el doctor Regueiro. El gerente del Sergas en Vigo también lanza un llamamiento: “Que acudan, por favor, por el bien de todos”.

Admite que la convocatoria a través de un SMS sin posibilidad de modificar la fecha no es el mejor sistema, pero es “inviable” hacerlo de otra manera: “Citamos a un gran cantidad de gente, no podríamos llamar a todos”. Recomienda que la gente respete la hora de la cita para evitar aglomeraciones, pero señala que le atenderán si no puede y va a otra en el mismo día. De todos modos, entiende que hay algo más que problemas con la citación, ya que antes la respuesta era mayor.

Cuatro reinfecciones

En Microbiología del Chuvi estudian cuatro casos de reinfecciones n gente que ya había superado la infección. Tres de ellas con la variante británica y una con la brasileña. Todos ellos, de forma asintomática. También estudian dos o tres casos de vacunados que tienen la infección. Analizan si se contagiaron antes del pinchazo o no crearon defensas.

Estas reinfecciones preocupan porque el virus tiene “la oportunidad de aprender de los que ha aprendido el organismo para defenderse del COVID”.

La vacunación se reanuda hoy en el Ifevi con la convocatoria de 4.600 personas de 60 a 65 años. Mañana son 3.000 de 70 a 79.