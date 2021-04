Berto y María, o lo que es lo mismo Jack Sparrow y una tradicional gallega, protagonizaron una boda de película y solidaria esta mañana en los juzgados de Vigo. Ataviados con sus trajes representativos y acompañados de sus hijos también caracterizados se dieron el ¡sí, quiero! arropados por sus amigos y familiares que no quisieron perderse uno de los días más importantes en sus vidas.

Donaciones

Y no lo serán solo para ellos, sino también para muchos colectivos, ya que el matrimonio ha querido donar todos sus regalos de boda a tres asociaciones benéficas. Y el recibimiento no ha podido ser mejor recibido. "Nosotros no necesitamos nada así que decidimos pedir en lugar de regalos dinero para estas ONG. ¿Cuánto habremos logrado? Es imposible de calcular, todavía esta mañana seguíamos recibiendo donaciones. No esperábamos esta acogida", celebraba María, minutos antes de su entrada a los juzgados.