El Camino de López Chaves.

La imagen, muy poco original para el gusto de esta sección pero significativa, fue tomada tras una conferencia el martes de nuestro inquebrantable amigo Juan Manuel López Chaves, “Señor dos Camiños”, y los caballeros embozados que le acompañan son Grato Amor, el “totus tuus” de los pazos gallegos, el alcalde de Tui, apellidado como el de Vigo pero en gallego, Cabaleiro, y el concejal de Turismo y Camino de Santiago, Laureano Alonso. Nuestro López Chaves habló del Camino de Santiago portugués y la labor realizada para su recuperación por esos Amigos de los Pazos que él preside honoríficamente. Y es que no habría tal Camino si él no empieza reivindicarlo en 1979, cuando estaba abandonado y misérrimo, y sin la peregrinación que sus Amigos de los Pazos hicieron en 1984. Hasta esa fecha ese camino había desaparecido entre la maleza y el olvido. Gloria al ya maduro López Chaves, que evitó su desaparición.

Marco Maril, “El aire y el mar”

Hoy me levanto y pongo en Youtube a Marco Maril, ese cantante y compositor avecindado en Vigo de alta sensibilidad. A razón de un tema por mes hasta completar el álbum, ya he ido oyendo algunos como “Preciosa y el aire”, “La gran mentira”... El que gozo ahora es el sexto single de adelanto ¨El aire y el mar¨. A partir de ya, se puede decir, que estamos en la cuenta atrás, porque en mayo sale publicado el álbum. Me cuenta Marcos que “lo de ahora ya no sirve para explicar lo de antes...”. Esta frase que le oí a mi amiga y artista Carme Nogueira, en la presentación de su proyecto “La vida hurdana. Lo que escriben los niños”, fue la semilla de la que brotó “El aire y el mar”. Al escucharla, algo se encendió en mi cabeza y comenzó a construirse el resto de la historia, en torno a una secuencia de acordes a la que llevaba dándole vueltas algún tiempo sin encontrarle destino. Pues ya veis. Y en este tema que ya tenéis en la calle, la interpretación de Macarena Montesinos y su arreglo para el cello, tan imaginativo, sugerente y delicado, es uno de los momentos más emocionantes del disco. La forma en que lo entrelaza con el piano y lo eleva hasta hacerlo flotar… junto a los suaves coros de Iria Vázquez, cargados de dulzura y sensibilidad. La colaboración de ambas brilla de nuevo en esta canción.

De faena, comida y cena

Acabo de llegar a Vigo (con visado) el martes de un viaje a otros mundos y ya me lié a pesar del virus. A poco de pisar la ciudad estaba ya comiendo acompañado de la exprofe de Filosofía Amparo Villar y la conspicua hostelera Natalia Rodríguez. en el de Luis Perozo, sí hombre, el chaval de Llerena, o sea La Casineta. Nos puso unas anchoas de Santoña y una ensalada de tomate Mar Azul aliñada con dos aceites para acompañar la pierna de cordero que pedimos para tres. Hay que mantener la línea de este cuerpo glorioso que nos dio Dios. Luego, por la noche, me fui a La Comidilla porque Natalia tenía allí unos pescaditos cogidos al lazo en Rande, tras tomar un vino de honor con una dama que no cuento y el psiquiatra para su fortuna jubilado Gerardo Pereda y para la mía del que nunca precisé ayuda profesional alguna. Así sea.

Y la mesiánica vacuna

Pues uno está a la espera de que le llamen para ser vacunado con lo que sea que me da igual y ser liberado de ese acoso vírico que padecemos.